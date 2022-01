La matanza de la cabaña de Keddie: ¿qué pasó en 1981?

En la mañana del 12 de abril de 1981, Sheila Sharp entró en la cabaña de su familia en Keddie, California, y encontró a su madre, su hermano y un amigo de la familia asesinados en el suelo. Los restos de su hermana fueron encontrados tres años después.

En noviembre de 2016, People Magazine Investigates examinó el homicidio cuádruple y habló con Sheila Sharp, quien ahora es madre casada de tres hijos y abuela de dos.

Siga leyendo para obtener más información sobre los asesinatos en la cabaña de Keddie.

1. Los restos de Tina no se encontraron hasta tres años después del asesinato





John (15) pasó la tarde del 11 de abril en Quincy con su amiga Dana (17). Según The Lineup, la pareja fue vista por última vez caminando por la Ruta 70, y no está claro si regresaron a la cabaña 28 durante el asesinato o si estaban abajo, en el sótano de John, cuando escucharon los gritos arriba. Algunos creen que Johnny y Dana hicieron autostop a casa y llevaron a los asesinos a la cabaña.

Esa noche, Sue (36), John y Dana fueron atados con cinta y cables eléctricos y asesinados en la cabaña 28. Sheila regresaba de una fiesta de pijamas a la mañana siguiente cuando los encontró. Tina, la hermana de Sheila, tenía 12 años en ese momento y no la encontraron por ningún lado. Tres años después de los ataques, el cráneo de Tina fue encontrado en un bosque a unas 50 millas de distancia.

2. La policía cree que hubo más de un asesino

Sue, John y Dana sufrieron muertes violentas. The Lineup escribe: “Habían sido apuñalados, apaleados y estrangulados hasta la muerte. Los exámenes revelaron que las víctimas sufrieron golpes de al menos dos martillos diferentes de diferentes tamaños. Sue y John habían sido apuñalados repetidamente. Sue también había sido apaleada con un rifle Daisy Powerline 880, mientras que Dana Wingate murió estrangulada”.

La policía cree que la escena del crimen sugiere que hubo más de un asesino. People informó que Doug Thomas, el sheriff del condado de Plumas en el momento de los asesinatos, dijo: “Quienquiera que hizo esto, y había más de una persona, tenía que tener sangre por todas partes”.

3. Los hijos menores de Sue estaban en la cabaña esa noche

La noche de los asesinatos, los dos hijos menores de Sue (Greg y Rick, de 5 y 10 años respectivamente) y su amigo, Justin Smartt, tenían una pijamada en el dormitorio adyacente a la sala de estar. Fueron encontrados dormidos e ilesos a la mañana siguiente. Según Crime Magazine, Ricky y Greg afirmaron estar dormidos durante el incidente, pero la declaración de Justin Smartt no ha sido tan constante a lo largo de los años. “A veces, ha afirmado haber visto a los asesinos, pero otras veces dice que solo había soñado con ver que ocurrían los asesinatos”. El medio también informa que la policía cree que Justin tocó al menos uno de los cuerpos esa noche, ya que se encontró sangre en el pomo de la puerta interior del dormitorio de los niños.

4. No se han realizado arrestos en relación con los asesinatos

People escribe que el vecino de Sue, Marty Smart, y su esposa, Marilyn (y la madre de Justin Smartt) fueron interrogados después de los asesinatos. “Bo” Boubede, un ex convicto y amigo de Marty, también habló con la policía. People informa que después de los asesinatos, Marty le escribió a Marilyn una carta que decía: “He pagado el precio de tu amor y ahora que lo he comprado con la vida de cuatro personas, me dices que hemos terminado. ¡Estupendo! ¿Qué más quieres?”. El medio agrega que Gamburg, el investigador especial del sheriff del condado de Plumas a quien se le pidió que reviviera el caso, recientemente localizó a un terapeuta al que Marty supuestamente le confesó el crimen. El terapeuta le dijo a Gamberg que se sorprendió al saber que los investigadores en ese momento no usaron esa confesión para resolver los crímenes.

En marzo de este año, el sheriff del condado de Plumas, Greg Hagwood, reveló que se ha avanzado en la investigación. Tanto Gamberg como Hagwood han dicho que todavía hay personas vivas que son personas de interés.

5. La cabaña ha sido demolida desde entonces





En 2004, las cabañas 27 y 28 fueron demolidas.

Según Crime Magazine, Keddie, California, solía ser un lugar que atraía a la gente por su belleza natural. La ciudad fue una vez “un lugar ideal para formar una familia” y está situado a unas 87 millas de Reno, Nevada. The Sharp’s se mudó inicialmente a Keddie Resort en la década de 1980 cuando su propietario, Gary Mollath, decidió alquilar las cabañas a familias de bajos ingresos. Hasta el día de hoy, los asesinatos de Keddie Cabin se consideran el ataque más violento en la historia del condado de Plumas.