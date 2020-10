Advierten con escoltar fuera del debate VP a cualquiera sin máscara– incluyendo los Trumps

Con el presidente Donald Trump recién salido del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y recuperándose del coronavirus y Estados Unidos superando las 210,000 muertes por la pandemia, la Comisión de Debates Presidenciales no está dispuesta a tomar riesgos en el debate del miércoles por la noche entre el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris.

No solo habrá barreras de plexiglás entre los candidatos, barreras que ya están causando burlas por ser inadecuadas, pero todos en el salón de debate, excepto Pence, Harris y la moderadora Susan Page, tendrán que usar una máscara por la totalidad del evento o de lo contrario serán escoltados, informó local ABC 23.

La estricta aplicación de la máscara probablemente se produjo después de que la mayoría de los miembros de la familia Trump se negaran a usar máscaras durante el debate presidencial del 29 de septiembre entre Trump y Biden.

Esto es lo que necesitas saber:

Im told the debate commission will announce that – except the candidates and the moderator- all in hall must wear masks until the conclusion of debates now. Those who do not will be escorted out. (In Cleveland this week, the first family took their masks off after walking in)

— Dana Bash (@DanaBashCNN) October 3, 2020