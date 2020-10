El presidente Trump pide a sus seguidores que se ‘alisten’ en el Ejército Trump

El presidente Donald Trump está impulsando un movimiento popular en un esfuerzo por ganar la candidatura para la reelección en 2020. En un tuit que envió desde el Hospital Walter Reed el 5 de octubre, donde está siendo tratado y vigilado de cerca después de contraer el COVID-19 la semana pasada, escribió, “Se voluntario para ser un observador de la encuesta electoral de Trump. ¡Regístrate hoy mismo! #MakeAmericaGreatAgain,” e incluyó un enlace a un sitio web llamado “Ejército Para Trump”. El Presidente ha sido autorizado a regresar a la Casa Blanca el lunes por la noche, donde continuará su tratamiento por el coronavirus.

Volunteer to be a Trump Election Poll Watcher. Sign up today! #MakeAmericaGreatAgainhttps://t.co/3AnrRV7uSz

