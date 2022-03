Mary Brosley, la primera de las 93 víctimas de Samuel Little

Samuel Little confesó 93 asesinatos entre 1970 y 2005, lo que lo convirtió en el asesino en serie más prolífico en la historia de los Estados Unidos, según el FBI. Little recordó muchos detalles sobre sus víctimas e incluso pudo esbozar dibujos de muchas de ellas, lo que ayudó a confirmar algunas de sus afirmaciones.

Los investigadores confirmaron 50 de sus confesiones y los analistas criminales del FBI creen que todas sus afirmaciones de asesinato son creíbles, aunque algunas de sus historias aún no se han corroborado.

Little dijo que la primera vez que mató a una mujer fue en el área de Miami. Tenía unos 30 años cuando conoció a Mary Brosley, de 33 años. Fue arrestado por varios delitos a lo largo de las décadas, condenado por algunos, liberado de otros y pasó 10 años entrando y saliendo de prisión, nunca por los asesinatos de los que escapó durante un lapso de 44 años.

Según el FBI, Little eligió a mujeres marginadas, como prostitutas o drogadictas, porque pensó que menos personas las buscarían si desaparecían. Tampoco usó armas, usó sus propias manos para matar, por lo que las formas de muerte de sus víctimas no siempre eran obvias. A menudo, sus cuerpos no fueron identificados y sus muertes se atribuyeron a sobredosis.

Brosley, una alcohólica que estaba separada de su familia, conoció a Little en un bar de Miami en la víspera de Año Nuevo de 1970, según el relato de Little. Seis meses antes de conocerlo, su familia en Massachusetts la había denunciado como desaparecida. Pasarían 47 años antes de que volvieran a saber algo de ella.

La vida de Brosley estuvo marcada por el alcohol

Brosley dejó a su hijo de 7 años, Darryl Brosley, en Massachusetts en junio de 1970, sin decirle a nadie que se iba. Su familia la denunció como desaparecida poco después, quienes la vieron por última vez el 12 de junio, según el informe de la investigación. La hermana de Mary, Claire Coppolino, les dijo a los detectives que su hermana era una alcohólica severa cuando la contactaron casi 50 años después de la desaparición de su hermana.

Coppolino dijo que la noche anterior a la desaparición de su hermana, la policía la encontró caminando por la carretera de noche. Brosley les dijo que dos hombres la habían empujado fuera de un vehículo en movimiento en Palmer, Massachusets, y que tenía el hombro herido. Se suponía que al día siguiente tomaría un autobús de regreso a Boston, donde vivía con sus padres, pero Brosley nunca regresó a casa. Coppolino sospechó que había hecho autostop con alguien en alguna parte, lo que era habitual en ella.

Según Coppolino, Brosley “daría paseos con cualquiera que le diera alcohol”, y había estado entrando y saliendo del hospital con cirrosis hepática. Brosley también era anoréxica y solo pesaba 80 libras con 5’4, dijo su hermana a los investigadores.

Brosley tuvo una vida difícil, según cuenta Coppolino. Físicamente, estaba enferma, pero también sufrió una cirugía de cadera que la dejó coja. Una placa de metal y tornillos en su cuerpo se convirtieron en parte de la confirmación de su identidad décadas después. Tenía una cicatriz en forma de V en la mejilla y tenía un dedo meñique deformado tras cortarse gravemente mientras cortaba verduras, pero se negó a recibir atención médica, lo que permitió que la parte cortada del dedo colgara hasta que se cayera, según Coppolino. El exesposo de Bronson la golpeaba regularmente durante su matrimonio, dijo Coppolino.

Las cosas no iban bien para Brolsey cuando se dirigió a Miami, Florida, para comenzar una nueva vida. Seis meses después, conoció al hombre que la asesinaría.

Little recordó muchos detalles sobre Brosley, incluido lo que vestía y que había dejado a su familia debido a problemas con el alcohol

Décadas más tarde, Little les diría a los investigadores que Brosley le dijo que había dejado a su familia porque tenía problemas con el alcoholismo, según CBS Miami. También les diría que recordaba que ella vestía un vestido floreado y un collar de cadena, con los que jugó antes de estrangularla hasta la muerte, informó el Tallahassee Democrat. Recordó que cojeaba.

Little siempre estrangulaba a sus víctimas. Ex boxeador, les dijo a los investigadores que golpeaba a las mujeres para aturdirlas o noquearlas, y luego usaba sus propias manos para estrangularlas.

Sin embargo, en el caso de Brosley, los médicos forenses nunca pudieron confirmar qué la mató exactamente. Cuando un padre y su hijo de 15 años encontraron el cuerpo de Brosley en una tumba poco profunda en una zona boscosa de Miami el 24 de enero de 1971 durante un viaje de cacería, se había descompuesto lo suficiente como para ser irreconocible.

El hecho de que Brosley fuera encontrada en una tumba de 6 pulgadas de profundidad con una parte de una de sus piernas sobresaliendo hizo obvio que alguien más estaba involucrado.

El detective de homicidios de la policía de Miami-Dade, David Denmark, entrevistó a Little sobre Brosley en 2019. Little le dijo a Denmark que Brosley fue la primera mujer que mató. Él la describió con un colorido vestido de verano y comentó que llevaba un collar con el que jugaba mientras colgaba de su cuello. El informe del forense confirma que Brosley llevaba un minivestido de manga larga con cuello en V con un patrón rojo, amarillo, azul y marrón sobre un fondo blanco. El informe del forense describió el collar como un collar blanco o amarillo de eslabones grandes sin corchete.

Little pasó días confesando sus violaciones y asesinatos a los investigadores. Fue entonces cuando le mostraron el collar que llevaba Brosley la noche que la mató. Little dijo que lo recordaba.

“Creemos que él la estranguló hasta la muerte”, dijo Denmark. “Dijo que solo la enterró parcialmente porque el suelo era demasiado duro”.

La familia de Brosley no sabía dónde estaba hasta que sus restos fueron identificados en 2018

El hijo de Brosley creció siempre con la esperanza de volver a ver a su madre. Le dijo al Sun-Sentinel que fue criado por una tía abuela y no se enteró de que su madre había muerto hasta 2017, después de que finalmente se identificaran sus restos.

Luego tuvo que descubrir que ella fue asesinada por un asesino en serie. Le dijo al Sun-Sentinel que la noticia le dio un cierre, al menos sabía lo que le había sucedido. Pero también lo dejó enojado.

Coppolino, su hermana, dijo que fue “un shock absoluto” cuando un detective la contactó para hablar sobre su hermana desaparecida, según el Tallahassee Democrat. Ella no sabía que su hermana se había ido a Florida en absoluto. Sin embargo, le dijo a los detectives que sospechaba que su hermana había sido asesinada, según las notas del caso.