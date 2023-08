Maribel Guardia envió mensaje a Luis Ángel “El Flaco” tras muerte de su hija

Luego de conocerse el pasado 14 de agosto la noticia del fallecimiento de la hija del vocalista mexicano Luis Ángel ‘El Flaco’, ex integrante de la banda Los Recoditos, luego de que María Fernanda, de 21 años de edad, se ahogara en las aguas de una playa en Mazatlán, muchos han sido los mensajes de condolencias y solidaridad para con el cantante.

Uno de los recientes mensajes que conmovió al artista y a todos sus seguidores, fue sin duda alguna, el de la actriz costarricense, Maribel Guardia, quien hace cuatro meses experimentó el mismo dolor que hoy en día sufre el intérprete de “Mi último deseo”, cuando el pasado 9 de abril de 2023, su único hijo, Julián Figueroa, falleciera tras sufrir un infarto al miocardio y fibrilación ventricular en Jardines del Pedregal, Ciudad de México, México.

Maribel Guardia envió conmovedor mensaje a Luis Ángel “El Flaco

A raíz de la trágica muerte de su hija, Luis Ángel “El Flaco reapareció en redes sociales y además, dio un concierto con todo el profesionalismo del caso. Esta puesta en escena, fue compartida por el mismo artista en sus redes sociales, asegurando que el el show debe continuar y que cumplirá con las fechas que ya tenía pactadas.

“Siempre había escuchado esta frase “El Show Debe de Continuar” pero no lo entendía hasta estos momentos tan difíciles, gracias por todas sus muestras de cariño 🙏🏻🕊️”, escribió el cantante.

Ante esto, la propia Maribel Guardia, quien también sacó fuerzas y regresó a sus shows, aprovechó para enviar un mensaje bastante conmovedor al artista nacido en Sinaloa. Estas palabras de condolencias tuvieron mucho significado, pues a ella le tocó vivir lo mismo en el mes de abril.

“Dios contigo 🙏🏼 y nuestros ángeles en el cielo”, escribió Maribel.

Ante este lindo comentario por parte de Guardia, el cantante le respondió confesándole que ella le dio muchas fuerzas para seguir adelante, y que él siguió su ejemplo, y decidió trabajar pese a la perdida de su hija mayor.

“Gracias Maribel la verdad tú me das fuerza con la partida de tu hijo y cómo saliste adelante y no dejaste de trabajar eso me dio fuerza para venir a trabajar este fin y encontrarme con mi público fuerza también para ti Maribel nuestros ángeles en el cielo”, fue la respuesta de “El Flaco”.

Cabe resaltar que los seguidores del cantante, así como personalidades del mundo del espectáculo, también le han mostrado su apoyo y enviado mensajes de condolencias en sus publicaciones anteriores.

Finalmente, Luis Ángel “El Flaco”, también ha dejado ver que el dolor por la partida de su hija está muy presente, por lo reciente de lo sucedido, pues por medio de sus Historias de Instagram, ha compartido imágenes muy sentimentales, con frases bastante profundas.

¿Cómo falleció la hija de Luis Ángel ‘El Flaco’?

Por medio de un comunicado, el cantante aseguró que su hija, María Fernanda, una joven de tan solo 21 años de edad, había falleció luego de haberse ahogado en las aguas de una playa en Mazatlán, asegurando que este difícil momento por el cual está atravesando es “el dolor más grande que uno puede sentir”.

De acuerdo con el portal Noroeste.com.mx, los hechos ocurrieron en la Playa Brujas, en Cerritos, en la zona conocida como Estero del Yugo, frente al Hotel Riu, cuando la joven ingresó a bañar a la madrugada, a eso de las 05:30 horas en compañía de otra persona, pero lamentablemente, Maria Fernanda ya no pudo salir del mar. En cuanto a su amiga, MARCA aseguró que esta si pudo ser rescata con vida.

En el comunicado firmado por Luis Ángel ‘El Flaco’, se lee:

“Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa. Con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda”, mencionó en un comunicado que dio a conocer su equipo en Facebook. “Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión. Luis Ángel Franco”.

Aunque la familia pidió respeto por el momento que están atravesando, varios medios locales han indagado un poco más sobre las causas en que sucedieron los hechos. De acuerdo con el portal SDP Noticias, que cita al medio “Punto y medio noticias”, este enfatizó en que los jovenes quisieron adentrase en el mar en horas donde no habían salvavidas vigilando la zona, bajo la influencia del alcohol.

Asimismo, dice este medio que, el cuerpo sin vida de la joven María Fernanda fue devuelto a tierra firme por el mismo oleaje.

“En el sitio pudieron rescatar a dos personas y se dijo que todos ingresaron al mar bajo los influjos del alcohol. Cabe mencionar que los hechos ocurridos de madrugada, en un sitio donde por el horario no había salvavidas y sumado a esto, las personas se encontraban en estado etílico. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el cuerpo de salvavidas hará vigilancia nocturna y reiteró que serán detenidos quienes estén de noche en la playa, ingiriendo bebidas embriagantes”, aseguró el portal Medio Tiempo.

