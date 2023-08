Desde que el pasado 9 de abril de 2023, la actriz Maribel Guardia, perdiera de manera repentina a su único hijo, fruto del amor con Joan Sebastian, el cantante y actor Julián Figueroa, quien falleció a la edad de 27 años, a causa de un infarto al corazón, Maribel Guardia se ha mostrado muy abierta en sus redes sociales y ante la prensa para hablar de su proceso y duelo, tras esta gran perdida.

En los últimos días la costarricensemexicana, quien ha seguido con su vida y ha sacado fuerzas en medio del dolor, reveló a los medios de comunicación una desgarradora confesión, asegurando el por qué ella no quería tener hijos.

¿Por qué Maribel Guardia no quería tener hijos?

Tras cuatro meses de sobrellevar esta inmensa perdida, en su más reciente contacto con los medios de comunicación la actriz Maribel Guardia reveló que en un pasado ella no tenía planeado tener hijos. La actriz de “Prisionera de amor” aseguró que la razón por la que no quería convertirse en madre, se debía que le daba miedo dejar a sus hijos solos. Además, también pensaba así, debido a que ella se quedó huérfana cuando tenía solo nueve años de edad.

“Nunca he pensado en la muerte, pero si claro, quien se quiere morir y menos teniendo un hijo, yo nunca quise tener hijos, porque yo me quedé huérfana a los 9 años, para mí fue muy doloroso, yo decía: ‘si tengo un hijo, me voy a morir y lo voy a dejar solo”, dijo Guardia.

Pese a este pensamiento, en palabras de la propia actriz, ella dijo que esto cambió, cuando conoció al cantautor Joan Sebastian, con quien mantuvo una relación desde 1992 a 1996. Fue él quien la convenció de tener hijos y formar una familia.

“Joan, Dios bendito, que era un loco que adoraba a los hijos y él me convenció de tener un hijo”, contó la actriz, quien actualmente, mantiene una relación estable con el abogado Marco Chacón, con quien lleva más de 25 años de relación.

De acuerdo con InfoBae, luego del nacimiento de su hijo Julián, la artista llegó a quedar embarazada de Marco Chacón, pero el embarazo no llegó a termino. Aunque quiso poder realizarse tratamientos para poder quedar embarazada, fue su pareja quien le dijo que no lo hiciera.

“No, no lo hagas, yo con Julián tengo, el mundo está lleno de niños y abandonados, está sobrepoblado, es un ego espantoso tener hijos”, le dijo Marco a Maribel, según citó InfoBae.

Maribel Guardia carga el dolor de la perdida de su hijo

En cuanto a la perdida de su hijo, Maribel Guardia aseguró que el dolor todavía sigue presente, pero que debe de ser fuerte. Aunque, dijo que hay momentos en los que es muy fuerte, como los aniversarios o fechas especiales.

“Cada vez que es aniversario, pues la verdad me hundo. Me cuesta mucho trabajo, pero tengo que continuar haciéndole honor a la vida de mi hijo. Tengo que continuar porque tengo un nieto. Tengo un esposo, porque tengo una nuera, porque tengo que levantarme yo. Es lo que le hubiera gustado”, reveló de acuerdo con El Comercio.

Finalmente, dijo que siempre tratará de honar la memoria y vida de su hijo, así esto le cause tanto dolor.

“Hay que hacer honor a la vida de mi hijo, lo traigo estampado en la mitad de mi corazón, la otra (mitad) se la llevó, pero la mitad que tengo tiene que vibrar, saltar y continuar dándome ánimos. Tengo que continuar haciéndole honor a la vida de mi hijo, tengo que continuar porque tengo un nieto, un esposo, una nuera, porque tengo que levantarme yo y continuar con la vida, que sé que es lo que a Julián le hubiera gustado”, puntualizó.

