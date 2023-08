¿Julián Figueroa dejó testamento?

Tras cuatro meses desde la repentina muerte del joven cantante y actor de 27 años de edad, Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y Joan Sebastian, tras sufrir un infarto al miocardio y fibrilación ventricular, el tema de su testamento ha salido a la luz pública.

De acuerdo con información de su propia madre a los medios de comunicación citado por Telemundo, la costarricense ha dicho que se encuentra investigando si su hijo dejó algún tipo de documento legal como testamento. Ante esto, la artista también aseguró que en su familia todo está muy claro y que no hay deseos de disputas por los bienes de su hijo y que todo sería para su nieto.

“Se está buscando si dejó algún testamento, pero, de todas maneras, como nadie de nosotros está peleando eso, sería para el bebé”, declaró ante la prensa la actriz.

De igual manera, ella aseguró que lo que si está por resolverse es la herencia del Rey del Jaripeo, la cual todavía se encuentra en litigio legal, en donde, por supuesto, su hijo Julián estaba presente, y al fallecer el joven, este tema ya le correspondería a su esposa y madre de su hijo, Imelda Garza.

“Ime lo tiene que ver, ya que yo no tengo nada que ver con esto. Hay cosas que quedaron a nombre de Julián”, dijo la famosa, de acuerdo con Telemundo.

Maribel Guardia hará testamento tras muerte de su hijo

De igual manera, Maribel Guardia aseguró que antes de la muerte de su hijo Julián Figueroa, ella nunca pensó en realizar ningún tipo de testamento, pero eso ha cambiado tras la muerte de su único hijo. La artista dijo que ahora está en su mente dejar todo el tema de papeles arreglado, procurando siempre el bienestar de su nieto, José Julián.

Durante el programa “Ventaneando”, ella dijo: “Yo no había hecho testamento. Ahora sí voy a hacer testamento porque, obviamente, todo lo mío era para Julián. Ahora ya no va a ser así”, dijo Maribel, quien agregó: “Es que todo va a quedar a nombre de José Julián y en todo caso pues yo me imagino que lo administrará Ime, pero todo va a ser para el niño”.

¿De qué murió Julián Figueroa?

Maribel Guardia quien en medio del dolor por la repentina partida de su hijo, se pronunció en su cuenta de Instagram con sus más de ocho millones de seguidores, anunciando que su hijo había muerto por una por un “infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

En el mensaje de Maribel Guardia ella expresó:

“Estimados amigos, Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la

ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos”.

Ella además habló sobre las cenizas de su hijo, diciendo que no se iba a deshacer de ella y que estaba atravesando un dolor muy fuerte.

“Yo ahorita la verdad es que no quiero deshacerme de sus cenizas, las tengo ahí (…) lo tengo tan lindo con su San Miguel Arcángel, con la Virgen de Guadalupe que yo se lo ofrecí cuando nació”, dijo según El Diario NY.



