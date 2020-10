Joven de 19 años es asesinado por un policía de Illinois: el informe

La ciudad de Waukegan, en el estado de Illinois, fue testigo de otro caso de gatillo fácil luego de que un efectivo local asesinara de un disparo a Marcellis Stinnette, un joven negro de 19 años, e hiriera gravemente a Tafara Williams, la conductora del vehículo en el que ambos se encontraban y pareja del joven fallecido.

Según el comunicado emitido por la Policía de Illinois, el cual es consignado por Chicago Sun Times, el incidente comenzó poco antes de la medianoche del martes cuando un oficial comenzó a investigar un vehículo cerca de las calles Liberty y Oak, en el cual se encontraban Marcellis y la conductora herida.

De acuerdo a la misma fuente, el automóvil se alejó del oficial pero fue encontrado momentos después por otro uniformado cerca de la avenida Martin Luther King Jr. y South Avenue.

Unarmed and innocent 19 y/o black teen was shot and killed 2 days ago by Illinois police

He was sitting in his car w/ his girlfriend who was also shot (in the stomach) infront of his mother's house

This young man was also A FATHER

MARCELLIS STINNETTE

SAY HIS NAME 💔😭 pic.twitter.com/B0868cXcWS

— StanceGrounded (@_SJPeace_) October 22, 2020