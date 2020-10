Niña de 11 años se suicida en Australia: los detalles de la tragedia

Una verdadera tragedia ocurrió este martes en la ciudad de Perth, Australia, al confirmarse el suicidio de Annaliesse Ugle, una niña de 11 años que no pudo soportar que el hombre que la había violado durante seis años esté en libertad y deambulando por las mismas calles que ella y su familia.

De acuerdo a lo que informa el sitio australiano de noticias 7news, Annaliesse se enteró que su violador, un hombre de 66 años, fue liberado por una suma de dinero y tuvo que ser trasladada este lunes al Hospital de Niños de Perth.

La misma fuente subraya que el primer abuso sexual contra Annaliesse habría ocurrido cuando ella apenas tenía 5 años de edad.

This photo shows the face of an 11-year-old girl who could still be alive if our bail system worked. @sunriseon7 pic.twitter.com/6krKWHQj3b

Por su parte Daily Mail de Australia, detalla que la niña fue llevada de urgencia al citado hospital con heridas autoinfligidas que se había realizado la noche anterior a su muerte donde reside la comunidad aborígen Noongar, al sur de Perth.

Por el momento no se ha difundido la identidad del violador de Annaliesse Ugle, pero 7news informa que, de acuerdo a fuentes policiales, se trataría de un hombre conocido de la familia de la menor. Y Daily Mail expresa que enfrenta casi una docena de cargos, incluidos la penetración sexual de una menor de 13 años y el trato indecente.

En diálogo con 7news, Samantha Wilson, la madre de la fallecida Annaliesse Ugle, aseguró que la muerte de su niña le “arrancó el corazón”.

“No puedo traer de vuelta a mi chica”, se lamentó la mujer.

Sobre su hija Annaliesse, la mujer la recuerda como una niña “burbujeante, extrovertida, ruidosa, loca por TikTok”. “Ella era simplemente hermosa. Ella atraía a la gente hacia ella”, aseguró la mujer.

Sobre el violador de su niña, Samantha reprocha que “caminó libre, mientras que mi chica se recostaba todo el tiempo preocupándose de si él vendría a buscarla”.

El portal 7news cita a Jo McCabe, comisionado asistente de la Policía de Australia Occidental, quien se refirió a la liberación del violador de Annaliesse y explicó que una evaluación temprana del caso indicó que la fianza debería haberse opuesto.

“La trágica muerte de una niña de 11 años recae pesadamente sobre los hombros de los oficiales, como madres, como padres”, analizó McCabe.

En tanto que Mark McGowan, primer ministro de Australia Occidental, sostiene que “es muy, muy triste. Una niña de 11 años que se quita la vida es indescriptible”.

“Tengo una hija de 11 años, está más allá de la comprensión. Claramente, se cometió un error. La policía lo ha reconocido. Lamento mucho por todos los involucrados que haya ocurrido toda esta serie de eventos”, dijo McGowan el pasado martes, según las declaraciones consignadas por Daily Mail.

Consumada la muerte de Annaliesse Ugle tras desconectarla de su soporte vital, Daily Mail de Australia describe la vigilia que se llevó a cabo este jueves por la noche (hora de Australia) en las escalinatas del Parlamento de Australia Occidental para pedir justicia por la niña.

Bajo esta manifestación pacífica, más de 100 personas se reunieron para presentar sus respetos y pedir la ‘Ley de Annaliesse’, una legislación que mantendría tras las rejas a cualquier acusado por un delito sexual infantil tras mientras su caso va a juicio.

Vigil for 11 year old Annaliesse Ugle on Parliament steps. Her mother spoke about her daughters ambitions that will never be fulfilled. Calls for a change to the bail act as “Annaliesse’s law” @9NewsPerth pic.twitter.com/uYBGNR8RrF

— Jacquelin (@jacquelinrobson) October 22, 2020