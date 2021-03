¿Quién es Marc Cohn, el ex esposo de la presentadora Elizabeth Vargas?

Elizabeth Vargas estaba casada con Marc Cohn, quien es un cantante ganador de un premio Grammy conocido por el éxito “Walking in Memphis”.

Vargas es mejor conocida por su trabajo en 20/20 de ABC. Allí, Vargas trabajó como corresponsal y coordinadora de noticias. Ahora está sustituyendo al presentador John Walsh en el programa America’s Most Wanted. El estreno de la nueva temporada de America’s Most Wanted se transmite a las 8 PM, Hora del Este, el lunes 15 de marzo de 2021.

Vargas y Cohn se casaron el 20 de julio de 2002 y se divorciaron en 2014. La pareja tuvo dos hijos, ambos varones. Zachary tiene 18 años y Anthony 14.

Vargas describió su divorcio con Cohn como “brutalmente difícil” y solicitó el divorcio cuando ella estaba en rehabilitación

Vargas estaba en rehabilitación por adicción al alcohol en 2014, y poco después de regresar a casa, se enteró de que su esposo quería el divorcio.

“Fue brutalmente difícil”, le dijo a People en 2016. “Creo que cualquiera puede imaginarse cómo me sentí”.

Ella había recaído tres veces y estaba haciendo otro período en rehabilitación cuando Cohn contrató a un abogado de divorcios sin decirle que planeaba separarse, escribió en sus memorias.

Cohn estaba de gira cuando ella dejó la rehabilitación y habló públicamente de su lucha contra la adicción al alcohol.

Aún así, le dijo a People que son un equipo cuando se trata de criar a sus hijos.

“Ambos amamos a nuestros hijos y estaremos en la vida del otro por el resto de nuestras vidas gracias a estos dos niños increíbles”, dijo. “Creo que ambos nos enfocamos en eso”.

Vargas reflexionó sobre el legado de John Walsh

Vargas está asumiendo un papel que Walsh ocupó durante 25 años. Ella habló sobre su legado en el tráiler del estreno de 2021 de America’s Most Wanted. Ella le dijo a Entertainment Weekly que le encantaría tener a Walsh como anfitrión invitado.

“No he hablado con él todavía porque tiene muchas cosas que hacer, pero sé que ha hablado con nuestros productores”, dijo. “Está encantado de que volvamos a traer el espectáculo. Nos encantaría tener a Walsh de vuelta. Puede volver para una aparición especial cuando quiera. Está muy atado al legado de este programa. Hizo un trabajo maravilloso como anfitrión durante muchos años. Mis productores ya le han hablado de ello varias veces”.

Ella dijo en el teaser del programa que tiene “una gran responsabilidad de asumir este reto”. Era fanática después de ver el programa durante años y dijo que era “un programa icónico con un enorme legado”.

“John Walsh es una leyenda”, dijo. “No podría estar más honrada de poder tomar el relevo y continuar con su legado”.