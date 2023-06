Mamá de los niños rescatados en selva colombiana estuvo cuatro días viva

Con la aparición de los niños indígenas en las selvas del Guaviare colombiano, y pasados 40 días desde que sucedió el siniestro aéreo el pasado 1 de mayo de 2023, muchas preguntas están siendo esclarecidas por los menores y una de ellas tiene que ver con la muerte de su madre.

De acuerdo con Manuel Ranoque, padre de Lesly Mucutuy, de 13 años años, Soleiny Mucutuy, de 9 años de edad; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 5 años y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de un año de vida, cumplidos en la selva, este declaró a medios de comunicación locales en Colombia, que en las pocas palabras que había podido intercambiar con su hija mayor, esta le había contado que su mamá, Magdalena Mucutuy quedó viva después del accidente, pero que por la gravedad de las heridas cuatro días después murió, informó El País.

#LOÚLTIMO | Manuel Ranoque, papá de los hermanitos rescatados en el Yarí, revela detalles inéditos del accidente de la avioneta. “La niña me aclara que la mamá estuvo cuatro días viva. Antes de morir, la mamá les dice, tal vez, váyanse”. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/9srDD5nzrh — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 11, 2023

Ranoque narró, según InfoBae, que cuando la aeronave se cayó ese lunes 1 de mayo, su esposa y madre de los niños salieron de la avioneta y caminaron varios metros para buscar un refugio seguro dentro de la espesa selva.

Indicó que su esposa los cuidó hasta el último respiro de vida, pero que antes de morir le pidió a su hija mayor caminar hasta lograr encontrar una salida, que tratara de hacerse cargo de sus hermanos menores para sobrevivir mientras su padre los encontraba, pues lo más seguro es que estuviera buscándolos.

“La niña me aclara que la mamá estuvo cuatro días viva. Antes de morir, la mamá les dice, tal vez, váyanse y ustedes se darán cuenta quién es su papá y como es ese amor de papá. “Somos indígenas… Creo en la selva, que es nuestra madre, y por eso siempre he mantenido la fe, y diría que tanto la selva como la naturaleza nunca me han traicionado”, dijo Manuel Ranoque en medio de una rueda de prensa en la mañana de este 11 de junio.

#Noti90 #Atención “La niña me aclara que la mamá estuvo cuatro días viva. Antes de morir, la mamá les dice, tal vez, váyanse”: Manuel Ranoque, papá de los pequeños rescatados en el #Guaviare. También denunció que ha sido amenazado por disidencias de las Farc. 🎥@NoticiasCaracol pic.twitter.com/AGCn4Ouq4G — Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) June 11, 2023

El indígena señaló que tras estar de nuevo con sus hijos, no todo es felicidad, pues teme por la seguridad de él y su familia. El hombre aclara que sus temores radican en las amenazas que sufre por parte de un grupo al margen de la ley, y que justamente el viaje que hacía su esposa y sus hijos era para reencontrarse con él, luego de tener que sufrir desplazamiento forzado por parte del grupo Carolina Ramírez, de las disidencias de la Farc en el Caquetá, según El Colombiano.

Video: Manuel Ranoque, padre de los niños rescatados, aseguró que fue amenazado por ‘interés económico’ y que los disidentes los empezaron a presionar amenazando a sus hijos. Video: EFE https://t.co/PHZdqlm9je pic.twitter.com/WCtb6TmSDT — La Prensa Panamá (@prensacom) June 11, 2023

El nativo señala que por no acceder a los chantajes de esta guerrilla, ahora él y los suyos son objetivo militar. “Tengo dificultades con el frente Carolina Ramírez, quien me está buscando para matarme. Tengo amenazas porque para ellos yo soy un objetivo, porque me conozco toda la zona (…) De lo que más miedo tengo, es que sé que esas personas pueden comenzarme a presionar con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir mientras yo viva”, agregó el padre de los cuatro menores que por ahora se encuentran recibiendo atención médica, aunque se confirmó que sus estados de salud son buenos.

Ranoque dijo que su intención ahora es trasladarse a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, para protegerse a él mismo y a sus niños.

¿Violencia doméstica y sexual en la familia Ranoque Mucutuy?

Lesly estaba habituada a esconderse en el monte con sus hermanos. Lo hacía para huir de las muendas que Miller Manuel Ranoque, padrastro y esposo de su mamá, les daba a ambas, según denuncia el abuelo materno, Narciso Mucutuy. Lee esta crónica de @josealecastano en… pic.twitter.com/cYerd4agCp — CasaMacondo | Somos Historias (@Casa_Macondo) June 11, 2023

El hallazgo de los niños indígenas ha dejado a la luz publica una serie de acusaciones en contra del padre de Leslye y sus hermanos. Los familiares de Magdalena Mucutuy acusan a Ranoque de agredirla en varias ocasiones, así como le acusan de intento de abuso sexual a sus hijas, de acuerdo con Semana.

Según El Heraldo, sobre las acusaciones, Ronaque se defendió y aseguró ante los medios que: “Las dos niñas mayores las tengo como mis hijas, les he brindado estudio y comida (…) esto es una pelea económica de familias”.

En referencia a los señalamientos sobre violencia intrafamiliar señaló que: “los problemas de hogares, los problemas familiares eso es entre marido y mujer, eso no es un chisme para el mundo”. Reconoció que verbalmente y físicamente sí agredió a Magdalena, “físicamente muy poco, porque nosotros teníamos más problemas de palabra”.

El hombre, que tenía una relación de seis años con la madre de los menores, afirmó que los señalamientos por abuso sexual son falsos. “Me han tratado de violador y la niña les ha cerrado la boca diciéndoles que yo soy su papá y aclaró eso”, afirmó. Asimismo, señaló que en el Hospital Militar de Bogotá no se le ha permitido ver a sus hijastras. “No han entendido que vengo de buscarlos desde hace 40 días y eso me tiene muy preocupado”, puntualizó, según El Universal.

El ICBF se hace custodio de los menores

🇨🇴👏¡Más noticias llenas de alegría! 🇨🇴👏 De acuerdo con el ministro de Defensa, @Ivan_Velasquez_, y la directora del @ICBFColombia, Astrid Eliana Cáceres (@AAstrideliana), los menores de edad "están felices, tranquilos y recuperándose". Más en 👉https://t.co/EtkhOTplTi pic.twitter.com/vNDUpJCt6k — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 10, 2023

De acuerdo con El Nuevo Siglo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres en entrevista con Blu Radio comentó que los menores están siendo tratados física y emocionalmente. “Lo más importante es la salud de los niños, no solo la física sino la emocional. Han ido recuperándose poco a poco”, dijo.

En este sentido, hizo énfasis en que los menores estarán al cuidado del ICBF, mientras se solucionan los problemas familiares. “Hay unos diálogos que construir para tomar las mejores decisiones, y el ICBF como garante estará al frente”, agregó. “Va a ser muy delicado el trabajo y la investigación. (…) Nos han pedido los abuelos y a familia materna que sea el ICBF quien acompañe a los niños directamente, que ellos tienen asuntos que resolver internamente, pero que estemos nosotros al frente de la protección de los niños”, develó Cáceres a la cadena radial bogotana, a la vez que añadió que el restablecimiento de derechos de los menores se hará en conjunto con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, informó InfoBae.

"Vamos a pedir apoyo a la autoridades indígenas para la toma de decisiones": Astrid Eliana Cáceres, directora del ICBF, sobre los pasos a seguir con los cuatro niños indígenas rescatados en la selva colombiana. #VocesySonidos pic.twitter.com/ZzD117TW95 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 10, 2023

Finalmente, de acuerdo con InfoBae, Cáceres indicó que este caso está siendo supervisado por una defensora de familia de la institución gubernamental, y quien es la encargada de establecer los turnos de acompañamiento familiar a los menores.

“Los niños están con una defensora del ICBF, ella es la que acompaña a la familia y se han organizado con turnos de acompañamiento. La defensora ha tomado determinaciones con respecto a esos turnos”, dijo Cáceres. “En un trabajo articulado con la familia Mucutuy Valencia, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – (OPIAC) y el Hospital Militar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realiza acompañamiento a Lesly, Soleiny, Tien y Cristín, los cuatro hermanos que fueron rescatados por las Fuerzas Militares y varias comunidades indígenas en la selva Amazónica”.

LEER MÁS: Al menos tres muertos y tres heridos dejó un tiroteo en residencia de Maryland