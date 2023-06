¿Qué pasó con Wilson, el perro que buscaba a los niños perdidos en selva colombiana?

Quizás Wilson no regrese

situación casi improbable;

selva no es muy confiable,

la esperanza que no cese.

Y si sucede y perece…

Sería homenaje supongo

y está idea la expongo

Un cachorro abandonado

llevar a casa adoptado

Y callejero propongo!#HomenajeAWilsonAdoptemos pic.twitter.com/ttBBWYuDY7

— Decí-Mario (@chichi_mario) June 10, 2023