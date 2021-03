Majel Barrett: ¿cómo murió la gran actriz de Star Trek?

Conocida por los fanáticos como la “Primera Dama” de Star Trek, Majel Barrett contribuyó a la franquicia casi tanto como su esposo, el creador Gene Roddenberry. La voz icónica de la computadora de la nave, que era la misma en cada una de las naves estelares de la Federación y en las estaciones espaciales de la Federación, era la de Barrett. También apareció en The Original Series (TOS), The Next Generation (TNG) y Deep Space Nine (DS9).

Su personaje en TOS, Nurse Chapel, apareció en 35 de los 79 episodios. También repitió el papel en algunas de las películas de Star Trek. Su personaje jugó un papel importante en varias historias de TOS, convirtiéndola en una figura prominente en un programa dominado por hombres.

Sin embargo, según el tributo de E Online a Barrett, su papel no fue tan prominente como Roddenberry había querido. En el piloto, ella era la primera oficial de la Enterprise, la segunda en la cadena de mando. Sin embargo, esto se cambió para calmar la crítica, que estaba disgustada con la idea de una primera oficial femenina.

Barrett apareció en el universo de Star Trek por última vez en J.J. Star Trek de Abrams.

Nuevamente prestó su voz a la computadora de la nave, grabando su parte antes de su muerte en 2008.

#SabiasUnDato Majel Barrett, la actriz que hacía la voz de la computadora del USS Enterprise en Star Trek, grabó una biblioteca entera de sonidos antes de morir lo que permite seguir usando su voz para las nuevas películas de la franquicia. pic.twitter.com/a4ZGNPE5pu — 🧠SABÍAS UN DATO ™ (@sabiasundato_o) March 10, 2021

¿Cómo murió Majel Barrett?

El 18 de diciembre de 2008, Barrett falleció de leucemia, informó Today. La publicación dijo que falleció mientras estaba en su casa de Bel Air. Su hijo, Rod Roddenberry, estaba con ella en ese momento. Tenía 76 años.

Le diagnosticaron la enfermedad solo seis meses antes. No se hizo ningún anuncio público cuando fue diagnosticada.

Unas semanas después de su muerte, el 4 de enero, se llevó rememoró a Barrett con un homenaje público. TrekMovie.com informó que el acto fue organizado por su familia y amigos. Asistieron familiares, amigos y fanáticos por igual. Algunos fanáticos rindieron homenaje a la “Primera Dama de Trek” asistiendo al homenaje con disfraces inspirados en la franquicia.

También fueron a recordarla varias de las estrellas más importantes de Star Trek. Marina Sirtis, la hija de Barrett en la pantalla, estaba allí junto con muchos de sus colegas de TNG, incluidos Brent Spiner y Wil Wheaton. También asistieron celebridades de la serie Star Trek posterior, incluidos Robert Picardo, Ethan Phillips y Garret Wang de Voyager y Armin Shimerman de TNG y DS9.

También asistieron al homenaje muchas de las personas que estaban detrás de las cámaras.

Por supuesto, también asistieron algunos de sus coprotagonistas de TOS, Nichelle Nichols, George Takei y Walter Koenig.

Barrett finalmente permanece en el espacio después de su muerte

Después de dedicar toda su vida a contar historias sobre el espacio, Barrett no quería nada más que pasar su vida futura explorando el espacio con su pareja de toda la vida, Roddenberry. Para lograr esto, Barrett trabajó con una compañía de vuelos espaciales llamada Celestis.

Unos años después de la muerte de Roddenberry, la compañía se puso en contacto con Barrett para hablar sobre el envío de sus cenizas al espacio en uno de sus vuelos. En esa conversación, no solo se determinó que las cenizas de su marido llegarían al espacio; también las de Barrett serían enviadas allí con las de Roddenberry para que pudieran flotar juntas por la galaxia por el resto de la eternidad.

Incluso después de la muerte, Barrett y Roddenberry continuaron yendo “donde nadie había ido antes”.