Whitney Houston: ¿cuántos años tenía cuando murió?

Conocida por su tremenda voz y su tumultuosa vida personal, el mundo se sorprendió al saber que Whitney Houston murió el 11 de febrero de 2012, el día antes de la 54a Entrega Anual de los Premios Grammy. A las 3:55 PM, la seis veces ganadora del premio fue encontrada boca abajo en la bañera de su habitación en el hotel The Beverly Hilton. Tenía 48 años en el momento de su muerte.

Houston estuvo en la mente de todos en la “noche más grande de la música”, con Jennifer Hudson rindiéndole homenaje con una interpretación del clásico de Dolly Parton, “I Will Always Love You”. Houston hizo una famosa versión de la canción para su película, The Bodyguard.

Houston no era la única cantante de la familia

Estaba claro que la música corría por su sangre. En Newark, Nueva Jersey, Houston nació el 9 de agosto de 1963 como hija de John Russell Houston Jr. y la cantante Emily “Cissy” Houston. La propia Cissy ganó dos premios Grammy por su música gospel. Conoció a la “Reina del Soul”, Aretha Franklin, cuando era niña. Los famosos cantantes Dionne y Dee Dee Warwick eran sus primos.

Dee Dee fue acusada de abusar sexualmente de Houston en un documental del 2018, Whitney. Sin embargo, “Cissy” habló en nombre de la familia negando las afirmaciones de que aprobaron la película. Su declaración a People decía: “No podemos creernos que mi sobrina Dee Dee Warwick abusó sexualmente de dos de mis tres hijos”.

Houston tuvo un matrimonio tumultuoso con Bobby Brown

Houston era casi tan famosa por su difícil matrimonio con Bobby Brown como por su música icónica. Los dos se conocieron en 1989 y se casaron en 1992. La ex pareja dio la bienvenida a su hija Bobbi Kristina Brown en 1993.

En 2005, protagonizaron Being Bobby Brown, que Barry Garron reseñó para The Hollywood Reporter como “sin duda la serie más repugnante y execrable que jamás haya llegado a la televisión”. Añadió: “No solo revela que Brown es incluso más vulgar de lo que sugieren los tabloides, sino que al mismo tiempo se las arregla para despojar a Houston de cualquier último atisbo de dignidad”.

Juntos consumían drogas con frecuencia, y preferían la marihuana mezclada con cocaína, le dijo a Oprah Winfrey en 2009.

Houston buscó tratamiento para su adicción en 2004, 2005 y 2011, según People.

Como informó ABC, “Si bien Houston sostuvo que Brown no fue físicamente abusivo, ella dijo: ‘Me abofeteó una vez'”. Dado que estaba en libertad condicional en el momento del presunto incidente, el asunto pasó a tribunal de violencia doméstica. También afirmó que su esposo le escupió. Brown niega haberla golpeado alguna vez.

La pareja se separó inicialmente en 2006 y se divorció en 2007.

El consumo de drogas fue un factor clave en su muerte

Se reveló que la causa de la muerte de Houston fue el ahogamiento, “como consecuencia de los efectos de una enfermedad cardíaca aterosclerótica y el consumo de cocaína”, según la copia del informe forense del LA Time.

Cocaína, marihuana y Xanax se encontraron entre las sustancias de su cuerpo, según el informe de la autopsia. Si bien las botellas de cerveza estaban ubicadas en su habitación, no tenía alcohol en su sistema.

En ese momento, la CNN consultó al Dr. Drew Pinksy, quien dijo que si bien no podían saber la causa exacta de su muerte, es probable fuera una convulsión. “Alguien que esté boca abajo en una bañera podría ahogarse fácilmente después de una convulsión”.

Henry Spiller, quien está certificado por la junta en toxicología, también habló con CNN y dijo que aunque era posible que la causa de la muerte fuera una convulsión, creía que era más probable que se tratara de una arritmia cardíaca.

“Si nos fijamos en las muertes por cocaína, hay más muertes por arritmias que por convulsiones”, explicó al medio de comunicación. “Según el informe, parece más probable que tuviera un vasoespasmo (que corta el flujo sanguíneo al corazón) o una arritmia fatal”.

Se cree que consumió cocaína poco antes de su muerte.