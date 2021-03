La muerte de LG Petrov a los 49 años: ¿cuál fue la causa?

LG Petrov, el líder de la banda sueca Entombed AD, murió a la edad de 49 años el 7 de marzo de 2021, confirmó su banda en un comunicado publicado en Facebook. Era muy conocido en el género de las bandas de metal.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Petrov? ¿Cómo murió el cantante sueco? Según Rolling Stone, tenía cáncer de vías biliares.

“Estamos devastados por anunciar que nuestro querido amigo Lars-Göran Petrov nos ha dejado”, escribió la banda en su publicación de Facebook. Según Rolling Stone, fue líder de las bandas de metal suecas Entombed, Entombed A.D. y Firespawn. Entombed es de la década de los 80 y estuvo “a la vanguardia de la creciente escena del death metal escandinavo”, según Rolling Stone.

Esto es lo que necesita saber:

En la declaración, Entombed escribió que su “ángel rebelde se fue de viaje”

“Nuestro hermano, líder, vocalista, nuestro Jefe Ángel Rebelde se fue en otro paseo anoche”, comienza. “Es con la más profunda tristeza que tenemos que anunciar que Lars-Göran Petrov se ha ido. Era (¡¡¡es !!!) un amigo increíble y una persona que ha conmovido a muchas gente. Ha cambiado muchas vidas con su voz, su música, su carácter y su personalidad única”.

La publicación continúa, “La sonrisa de LG es algo que llevaremos para siempre en nuestros corazones. Cuando se le preguntó en una entrevista qué le gustaría haber escrito sobre su tumba y qué pasa con su legado, dijo: “Nunca moriré; mi legado nunca morirá”. Y no lo hiciste. Vivirás para siempre en nuestros corazones. ⁣⁣⁣⁣R.I.P. LG Petrov”.

ENTOMBED A.D. – Elimination (OFFICIAL VIDEO)ENTOMBED A.D. – Elimination (OFFICIAL VIDEO). Taken from the album "Bowels Of Earth", out August 30th, 2019. Order now: EntombedAD.lnk.to/BowelsOfEarthID Camera and edit: Costin Chioreanu of Twilight13media Hell Over Europe III ABORTED & ENTOMBED A.D. BAEST Presented by Metal Hammer 18/10/2019 UK London – The Dome 19/10/2019 DE Paderborn – Metal Inferno Festival 20/10/2019 DE… 2019-07-26T11:01:30Z

Petrov reveló su batalla contra el cáncer en una cuenta de GoFundMe

En GoFundMe, Petrov recaudó dinero para su batalla contra el cáncer.

“Me ha afectado un cáncer que no se puede curar (gallvägscancer en sueco) y lo estoy combatiendo desde hace algún tiempo. No se puede eliminar, pero los médicos están tratando de controlarlo con quimioterapia. La vida toma sus giros extraños”, escribió. “Para ayudar a un compañero metalero necesitado en estos tiempos difíciles, ¡siéntase libre de donar aquí!”

Los fanáticos ofrecieron sus condolencias cuando se difundió la noticia de su muerte. Éstos son algunos de ellos:

“Mi más sentido pésame. He sido su fan desde 1989. Descansa en paz, L.G. ¡¡¡No serás olvidado!!!”

“¡Descansa en paz! ¡Has sido una gran influencia!”

“Gracias por tu música. ESTOY ROTO.”

“¡Gracias Lars y Entombed por su música y personalidad que han influido en más de una banda en la escena musical extrema. Fortaleza y buenos pensamientos para la banda y la familia”.

“Absolutamente roto. Adiós LG; que puedas sacudir la otra vida como sacudiste esta vida”.

“Se fue, pero su música vivirá para siempre”.

“Es increíblemente triste enterarse del fallecimiento de LG Petrov, una leyenda del metal dentro y fuera del escenario. Tuvimos el placer de disfrutar de su compañía muchas veces a lo largo de los años y fue un verdadero caballero. Nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y compañeros de banda. RIP, Rebel Angel”.