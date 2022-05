Lonnie Loren Kocontes: ¿qué condena recibió por asesinar a su esposa en 2006?

Lonnie Loren Kocontes, de 62 años, fue acusado de estrangular a su exesposa, Micki Kanesaki, de 52 años, durante un crucero por el Mediterráneo y arrojar su cuerpo por la borda del crucero para sacar provecho económico de su muerte. Denunció su desaparición al día siguiente, pero su cuerpo fue encontrado el 27 de mayo de 2006 y una autopsia mostró que había muerto antes de entrar al agua, escribió WFTV9.

Kocontes, un ex abogado en California, fue arrestado y acusado de su asesinato en febrero de 2013 después de una larga investigación en la que se descubrió que intentó transferir $ 1 millón de las cuentas de su ex esposa a la suya. La tercera esposa de Kocontes, quien para entonces era su ex esposa, testificó que él le había contado el plan de matar a Kanesaki, según informó el medio.

El 15 de junio de 2020, Kocontes fue condenado por asesinato con una acusación de asesinato en circunstancias especiales para obtener ganancias financieras, informó NBC Los Ángeles.

Kocontes fue condenado por asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional

Kocontes fue condenado por asesinato en junio de 2020 después de solo una hora de deliberaciones del jurado y el 18 de septiembre de 2020 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, informó NBC Los Ángeles. Kocontes también fue acusado de intentar contratar a alguien para asesinar a su exesposa Nguyen para que no pudiera testificar en su contra, pero esos cargos fueron retirados debido a su cadena perpetua, escribió el Registro del Condado de Orange.

NBC Los Ángeles informó que durante la sentencia, el hermano de Kanesaki, Toshi Kanesaki, le dijo a Kocontes: “Tú, Lonnie, ejecutaste a mi hermana menor en ese crucero por el Mediterráneo. Estrangulaste a Micki. Luego arrojaste su cuerpo por la borda como basura. Eres un criminal, una persona malvada, un asesino a sangre fría, un sociópata”.

El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, dijo: “Kocontes casi se sale con la suya. Excepto por el hecho de que él la estranguló hasta la muerte antes de arrojar su cuerpo por la borda. Como murió antes de tocar el agua, sus pulmones estaban llenos de aire, no de agua. Entonces ella flotó. De milagro, su cuerpo fue descubierto”, indicó un comunicado de prensa.

El juicio de Kocontes se retrasó durante años mientras el tribunal debatía si el juicio podría llevarse a cabo en California

VideoVideo related to lonnie loren kocontes: ¿qué condena recibió por asesinar a su esposa en 2006? 2022-05-11T22:09:17-04:00

Hubo muchos retrasos en el progreso del caso y fue más de 14 años después del asesinato de Kanesaki y siete años después de su arresto que Kocontes fue declarado culpable y sentenciado.

El juicio primero se retrasó varios años porque no estaba claro si los fiscales del condado de Orange tenían la capacidad de seguir adelante con el caso porque el asesinato ocurrió en aguas internacionales y fuera de su jurisdicción. El caso finalmente avanzó porque los fiscales argumentaron que Kocontes planeó el asesinato en el condado de Orange, indicó el Registro.

Una vez que comenzó el juicio en febrero de 2020, se retrasó aún más en medio del caso debido a la pandemia de COVID-19 que provocó el cierre de las instalaciones judiciales. El caso se reanudó meses después con nuevas medidas, escribió el Registro. Kocontes intentó representarse a sí mismo en numerosas ocasiones en lugar de su abogado designado por el tribunal, pero se le negó.