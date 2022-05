Muere el actor Jack Kehler a los 75 años: ¿cuál fue la causa?

Jack Kehler, un veterano actor más conocido por su breve pero memorable papel en la película de los hermanos Coen The Big Lebowski y quien interpretó a Jaheel en el episodio “Babel” de Star Trek: Deep Space Nine, ha muerto a la edad de 75 años, confirmó su hijo, Eddie Kehler, a Deadline. Según Eddie Kehler, su padre murió el sábado 7 de mayo de 2022 por complicaciones en la leucemia que sufría en el Centro Médico Cedars Sinai en Los Ángeles, California.

Kehler, según Deadline, nació el 22 de mayo de 1946 en Filadelfia, y estudió actuación con Sanford Meisner y Wynn Handman. Fue miembro de The Actors Studio durante la mayor parte de su vida profesional. Según una entrevista con Kehler en el periódico comercial Backstage, era camarero en Nueva York a la edad de 24 años y decidió cambiar de carrera. “Hice una lista de cuatro cosas que me gustaban y con las que me sentía conectado, aunque no sabía cómo hacerlas. Una era teatro”, dijo, mientras que las otras tres eran escribir, tocar la guitarra y trabajar con madera. “A veces pensaba que era demasiado tarde para tener una verdadera carrera”, dijo, “pero luego me di cuenta de que Vincent van Gogh no cogió un pincel hasta los 27 años”.

Variety informó que el primer trabajo cinematográfico de Kehler después de llegar a Los Ángeles para comenzar una carrera como actor fue en la película de ciencia ficción de 1983 Strange Invaders, que, según Internet Movie Database, también contó con futuras estrellas invitadas de Star Trek como Thomas Kopache, Dey Young, Kenneth Tobey, Wallace Shawn y Louise Fletcher.

Jack Kehler y sus papeles más importantes

IMDB enumera 171 apariciones en cine y televisión registradas por Kehler, quien trabajó hasta 2021. Sus muchos créditos incluyen Hill Street Blues, I Love You to Death, Tales from the Crypt, The John Larroquette Show, Wyatt Earp, Waterworld, Babylon 5, The Invaders (con Scott Bakula), Sliders (con Jerry O’Connell y John Rhys Davies), Murder One, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, Fever Pitch, Lost Highway, Men in Black II, Monk, Mad Men, The Man in the High Castle (en el papel recurrente de Harlan Wyndam-Matson) , The Magicians (un episodio escrito por el productor ejecutivo de Star Trek: Strange New Worlds Henry Alonso Myers y dirigido por el productor y director de Strange New Worlds Chris Fisher), y Love, Victor. También actuó en numerosas producciones teatrales.

Podría decirse que Kehler dejó su mayor marca en la historia de la cultura pop con su papel de Marty, el arrendador nervioso que, en The Big Lebowski, molesta a The Dude (Jeff Bridges) para que pague el alquiler, pero también lo invita a su recital de baile. Más adelante en la película, The Dude permanece y asiste al recital. “Estuve en un concierto de Bob Dylan recientemente, y un joven se me acercó y me preguntó si estaba en la película”, dijo Kehler a Backstage. “Cuando dije que sí, comenzó a gritar: ‘Oh, Dios mío. Esto y Bob Dylan en la misma noche’. Fue muy lindo. Él sabía todas mis frases y todo”.

Kehler en El gran Lebowski

Kehler hizo su primera y única visita al universo de Star Trek en el episodio “Babel”, que se emitió el 24 de enero de 1993, como el quinto episodio de la primera temporada de “Deep Space Nine”.

Según Memory Alpha, Jaheel era un capitán de carguero boslic que atracó en Deep Space 9 en 2369 y transportaba un cargamento de Tamen Sasheer a Largo V.

Memory Alpha amplió los detalles sobre su papel: “Después de esperar dos días por una avería en su nave, Jaheel le pidió a Miles O’Brien (Colm Meaney) que lo arreglara y le dijeron que tendría que esperar aún más. Esto, combinado con la naturaleza perecedera de su carga, puso a Jaheel de mal humor. Su actitud se exacerbó más tarde cuando toda la estación fue puesta en cuarentena debido a un brote del virus de la afasia. El mismo Jaheel se infectó y casi paralizó la estación cuando trató de partir con su carga, rompiendo la cuarentena, a pesar de que todavía estaba unido a la estación. El barco de Jaheel fue destruido, pero él sobrevivió”.

Según Variety, a Kehler le sobreviven su esposa, Shawn Casey; su hijo, Eddie Kehler; su nuera, Mari-Anne; y su nieto, Liam.