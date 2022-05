¿Existió Simon, el investigador de la serie Our Boys, basada en hechos reales?

¿Quién es Simon, el investigador principal de la miniserie de televisión de HBO Our Boys?

Sabemos que la serie se basa en el horrible asesinato en la vida real de Mohammed Abu Khdeir. Abu Khdeir, un joven de 16 años, fue asesinado en represalia por la muerte de tres adolescentes judíos en 2014. Las horribles muertes sacudieron a la región y desencadenaron una época de grandes disturbios. La mayoría de los personajes de la serie están basados ​​en personajes de la vida real, pero ¿Simon es uno de ellos?

Simon es un personaje ficticio que no se basa en nadie en la vida real

Simon, el protagonista de Our Boys, es interpretado por Shlomi Eklabetz. En la serie, él está en la División Judía del servicio secreto Shin Bet y es el investigador principal, informó Haaretz. Simon es soltero y aparentemente casado con su trabajo. En un momento de la serie, se infiltra en la comunidad Mizrahi, según compartió Haaretz.

Simon es el único personaje de la serie que no tiene una representación en la vida real, compartió Drama Quarterly. Sí, esto significa que el personaje de Simon es completamente ficticio.

Eklabetz le dijo a Drama Quarterly sobre el personaje de Simon: “Lo que realmente me llamó la atención fue que este tipo está buscando la verdad. Sabe que lo que busca es algo que no le gustará, y me fascinó este conflicto, el de alguien que sabe que lo que encuentra marcará su propio final. En ese sentido, está buscando su propia muerte. La realidad de la historia y la verdad que va a encontrar es algo que lo va a definir como un asesino, en cierto modo. Porque encontrar a las personas que mataron a Muhammad Abu Khdeir significa encontrar al asesino dentro de ti mismo, y eso es algo muy desafiante en la actuación y la narración”.

Entonces, Simon es una parte importante de la historia que ayuda a avanzar en la investigación como parte de la trama, pero no se basa en nadie en la vida real. En cambio, es una combinación de diferentes investigadores de Shabak que trabajaron en el caso, informó Vulture. Joseph Cedar y Tawfik Abu-Wael son los cocreadores de la serie. Cedar le dijo a Vulture: “Una de las cosas que estábamos buscando, en cuanto a la historia, pero que también surgió de nuestra investigación, es una conexión entre el investigador y los asesinos. Estábamos buscando un personaje principal que no pudiera huir de su cercanía con este horrible acto”.

Por eso eligieron que Simon fuera judío con ascendencia marroquí, criado en una familia ortodoxa, para que pudiera compartir algunos rasgos con los propios asesinos. Aunque Simon no es religioso él mismo, todavía entiende a aquellos que lo son, señaló Vulture.

Shlomi Eklabetz es conocido por su habilidad para escribir y dirigir

En cuanto a Shlomi Eklabetz, su papel como Simon es su primer papel protagónico como actor, informó The Jerusalem Post. Hace un trabajo maravilloso al interpretar a un hombre atrapado en una investigación muy controvertida.

Shlomi Eklabetz es director y productor. Sus trabajos como escritor incluyen Susit, Gett, Edut, The Ran Quadruplets, 7 Days y To Take a Wife de Herzl. Sus trabajos como productor incluyen In the Desert, Heritage, In Between, Gett y Edut.

Su hermana es la difunta Ronit Eklabetz, informó The Jerusalem Post. Murió en 2016 a la temprana edad de 51 años de cáncer de pulmón, dejando atrás a su amado esposo y a sus pequeños gemelos. Él y Ronit habían codirigido varias películas juntos, incluida una que fue nominada a un Globo de Oro.

Era muy conocido en Israel y más allá, con trabajos como actor que incluían Trepalium, The Flood, Free Hands, The Girl on the Train, Parashat Ha-Shavua, To Take a Wife, Franco Ve’Spector y más. Ganó tres premios Ophir.