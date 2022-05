Se filtra un video de Jesse Williams desnudo en plena actuación

Jesse Williams protagoniza un nuevo espectáculo de Broadway titulado Take Me Out en el que interpreta a Darren Lemming, un jugador de béisbol profesional que se enfrenta a sus compañeros de equipo.

Durante el espectáculo, Williams tiene una escena en la que está completamente desnudo. Aunque la grabación de video del programa no está permitida, alguien rompió las reglas, y el cuerpo desnudo de Williams ha estado en todas las redes sociales.

Williams apareció en el episodio del lunes 9 de mayo de 2022 de Watch What Happens Live en el que habló sobre su escena de desnudo con el presentador Andy Cohen. Williams apareció en WWHL con su coprotagonista de Take Me Out, Jesse Tyler Ferguson.

“Todo el mundo cree que fue un gran problema. Es sólo un cuerpo”, dijo Williams.

Aproximadamente una hora antes de que se emitiera el episodio, el video del desnudo llegó a Internet. Según Entertainment Weekly, este episodio de WWHL se filmó antes.

Esto es lo que necesita saber:

El video se filtró el mismo día que Williams obtuvo una nominación al Tony

Williams está en lo más alto solo un mes después de su nuevo espectáculo de Broadway. El 9 de mayo de 2022, se enteró de que estaba nominado a un premio Tony, según E! News.

En cuestión de horas, las fotos desnudas de Williams llegaron a Internet. Según el New York Post, las fotos y algunos videos fueron compartidos por primera vez por GayBlog.ca.

The Post informa que quienes asisten al espectáculo deben colocar sus dispositivos móviles en un sobre y sellarlo antes de ingresar al teatro. Sin embargo, alguien sentado bastante cerca del escenario rompió las reglas y capturó a Williams durante una escena de ducha.

Poco después de que los desnudos llegaran a Internet, varias personas comenzaron a publicar memes y algunas personas recurrieron a las redes sociales para darles las gracias a la persona que rompió las reglas.

Williams habló extensamente sobre su escena desnuda en WWHL

Durante su aparición en WWHL, se le preguntó a Williams sobre las escenas de desnudos en el escenario, que difieren de las escenas de desnudos en una película, principalmente porque hay una audiencia en vivo mirando.

“¿Reacciona el público a la desnudez en el escenario?”, le preguntó Cohen a Williams.

“Una no reacción es una reacción realmente interesante. El silencio, ya sabes, genera mucha inseguridad”, respondió. Luego, Cohen preguntó si William quería una reacción de la audiencia, a lo que respondió: “No me gusta nada de eso. No lo analizo porque sólo crea más inseguridad”.

Cohen consideró que era bastante loco que en el debut en el escenario de Williams actuara en una escena totalmente desnudo.

“Me dijeron que eso era bastante especial por ser la primera obra, así que no tengo nada con qué compararlo y no tendré miedo de nada después de esto, eso es seguro”, bromeó Williams.