Lisa Beasley, la vecina que intimidaba a Karen Morgan: ¿existió en la vida real? “The Neighbor in The Window” de Lifetime sigue la historia de Karen Morgan, interpretada por Jamie-Lynn Sigler, después de que ella y su esposo se mudaran a Seattle. Allí conocen a su espeluznante vecina Lisa Beasley, interpretada por Jenn Lyon. La película está basada en un libro que explica una historia real. El libro, False Victim de Kathie Truitt, se basó en la experiencia del autor después de mudarse a Washington, D.C. “Lo que a todos nos encanta de las películas de Lifetime es esta realidad y drama intensificados”, dijo Sigler al New York Post. “El hecho de que todo esto sea real, que Karen fuera a juicio y fuera acusada de intento de asesinato, es lo que más me intrigó”. Advertencia: dado que la película se basa en hechos reales, a continuación se muestran los spoilers de “The Neighbor in The Window”. Esto es lo que debe saber sobre la verdadera historia detrás de la película: Truitt dice que su vecina copió su look



Video Video related to lisa beasley, la vecina que intimidaba a karen morgan: ¿existió en la vida real? 2021-09-22T10:18:16-04:00 Si bien su libro cuenta la historia completa de la vecina de Truitt con diferentes nombres y ubicaciones, dijo que se basó casi por completo en su propia vida. Después de mudarse a Washington DC, Truitt y su esposo no tardaron en conocer a su futura acosadora. “Después de ser víctima de una vecina loca que los acosó durante 4 años, se vieron obligados a mudarse a otro condado por su seguridad”, dice el sitio web de su autora. Truitt le dijo a Oxygen.com que, al igual que la víctima tanto en la película como en el libro, tuvo que lidiar con una vecina que se inventó mentiras y copió su apariencia. Más tarde, acusó falsamente a Truitt de descuidar a su hijo. Más adelante, explicó que la intentó matar, lo que llevó a Truitt a ser acusada de intento de asesinato. Más tarde fue absuelta, pero realmente pensó que iba a terminar en prisión en ese momento de su vida. Sin embargo, estaba más preocupada por proteger a su hijo. Temía que se lo llevara. Ella dijo que fue peor en la vida real En la misma entrevista con Oxygen.com, Truitt dijo que si bien la película y el libro pueden parecer dramatizados, en realidad fue peor en la vida real. Al escribir el libro, se centró exclusivamente en los eventos más dramáticos que sucedieron. En realidad, dijo que todos los días ocurrían eventos extraños. Los incidentes incluyeron que la vecina llamara a la policía casi todos los días para informar que Truitt la atacaba. “Otras personas pensaron que estaba celosa de ella porque era bonita hasta que vieron lo que estaba pasando y luego eso cambió”, dijo. También dijo que no fue la primera víctima de “Lisa”, cuyo nombre real no ha sido revelado. Según Truitt, la persona real detrás de la vecina no ha sido acusada de ningún delito relacionado con su caso, incluido el perjurio. Leer Más en Ahoramismo ¿Cómo murió el famoso tigre Montecore? Leer Más en Ahoramismo Timothy Coggins: así fue su brutal asesinato por motivos raciales en 1983 LEE LA NOTICIA ORIGINAL EN HEAVY.COM Más Noticias Cargando más historias

