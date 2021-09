¿Cómo murió el famoso tigre Montecore?

Montecore, el conocido tigre blanco que dejó a Roy Horn muy graves durante en un ataque en el escenario en 2003, murió de causas naturales a los 17 años en 2014.

Trágicamente, Horn murió el viernes 8 de mayo de 2020, víctima del coronavirus.

Montecore era un tigre blanco de 400 libras que participaba con frecuencia con Siegfried & Roy. El nombre del tigre a veces se escribe Mantecore. El tigre se hizo famoso por atacar a Horn durante un espectáculo en The Mirage Resort and Casino en el Strip de Las Vegas en el cumpleaños 59 de Roy, el 3 de octubre de 2003. Tanto Siegfried como Roy han afirmado que el tigre no atacó a Roy. Dicen que el tigre quería proteger a Roy llevándolo a un lugar seguro donde los paramédicos podrían ayudarlo porque sufrió un mini derrame cerebral . Roy volvió a publicar la historia cuando anunció en Facebook que el tigre murió el 19 de marzo de 2014.

“Mi salvavidas, Mantecore, fue quien me llevó a un lugar seguro”, escribió.

Sin embargo, un médico involucrado en el cuidado de Horn le dijo al Las Vegas Sun en 2003 que el mago sufrió un derrame cerebral grave después del ataque, dejándolo paralizado.

“Siegfried & Roy: Behind the Magic” de ABC 20/20 se emitió originalmente el 27 de septiembre de 2019.

Esto es lo que necesita saber:

El tigre Montecore murió a los 17 años, dentro del promedio de vida de un tigre cautivo

Montecore murió a los 17 años. Varios medios informativos reportaron que el tigre murió de “una enfermedad”, pero no especificaron cuál era esa enfermedad. Un tigre salvaje tiene una esperanza de vida de unos 12 años, según Tigers.org.

“Los que están en cautiverio están más protegidos, se atienden sus necesidades médicas y, por lo tanto, es probable que vivan más”, dijo el sitio web.

Los tigres ocasionalmente viven hasta 26 años en la naturaleza, según la Federación Mundial de Vida Silvestre. Sin embargo, sobrevivir hasta la edad adulta en la naturaleza es difícil. Solo alrededor de la mitad de los cachorros de tigre viven más de dos años, dijo el sitio web de la federación.

Montecore vivió sus últimos días en Siegfried & Roy’s Secret Garden y Dolphin Habitat en Mirage Las Vegas, más comúnmente conocido como Secret Garden. The Secret Garden permite a los visitantes encontrarse cara a cara con algunos de los artistas animales de Siegfried & Roy, incluidos tigres blancos, leopardos y leones blancos.

Siegfried y Roy visitaban con frecuencia el Secret Garden y realizaban performances improvisadas ​​para los invitados.

Roy Horn dijo que el Mantecore lo salvó y negó que lo atacara

Horn quería dejar claro que Mantecore, o Montecore, el tigre blanco, no atacó al mago. Según él, actuó rápidamente para salvarlo.

Escribió en Facebook:

“Es con gran pesar que les escribo esta nota. Hoy, 19 de marzo de 2014, a primera hora de la tarde, nuestro querido hermano y amigo el tigre blanco de 17 años, Mantecore, nos dejó y ahora está con sus hermanos en el cielo de los tigres blancos. Mi salvavidas, Mantecore, fue quien me salvó en el escenario después de sufrir un mini derrame cerebral. Lo extrañamos mucho. Sin embargo, tengo mis recuerdos y sé que ahora está jugando con su hermano y hermana. Recuerdo que cuando alguien fallecía, mi madre siempre decía: ‘En realidad, nunca nos dejan, simplemente siguen adelante’. Para mí, sin Mantecore, el Secret Garden estará vacío. Sin embargo, todavía hay 11 Tigres Blancos y 2 Leones Blancos más en nuestra Arca de Noé, ¡sin olvidar nuestros 2 Leopardos Negros y 6 Manchados! (…)”

El caso se cerró oficialmente en 2004 sin una causa oficial de qué provocó el ataque del tigre, según CBS News. Dejó a Horn parcialmente paralizado después de dañar una arteria cerebral y aplastar su tráquea.

A principios de este año, el entrenador Chris Lawrence le dijo a The Hollywood Reporter que Horn había hecho cambios en la rutina del espectáculo con el tigre sin practicar demasiado. Dijo que él animó a Roy a actuar con Montecore en el espectáculo en lugar de un cachorro, algo que actualmente aún le remueve la conciencia.

“Este momento me persigue y me atormenta con una culpa abrumadora”, dijo Lawrence a The Hollywood Reporter. “De hecho, convencí a Roy para que usara el tigre que finalmente lo mutilaría y terminaría con el espectáculo teatral más exitoso en la historia de Las Vegas”.