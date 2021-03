Lexus Gray: Niña de 14 años raptada por su padre abusador está en ‘peligro extremo’

Lexus Nichole Gray, de 14 años y quien supuestamente fue secuestrada el pasado miércoles por Justin Shaun Gray, su padre sin custodia de 40 años y quien también es un delincuente sexual registrado, estaría en “peligro extremo”, según comunicó este lunes la Oficina del Sheriff del condado de Rains, Texas.

Según las declaraciones de los oficiales que consigna CBSDFW, Lexus Nichole Gray fue vista por última vez el 24 de marzo de 2021 en Point, Texas, mide 5’6″ y pesa 160 libras, tiene cabello rubio y ojos color avellana, y portaba consigo una mochila cuando Justin Shaun Gray, su padre, la raptó.

Detectives a cargo del caso detallaron que Justin Gray se llevó a su hija Lexus desde su casa en Point, Texas, a pie. Fueron vistos en Mesquite, Dallas y Plano desde el presunto secuestro, reporta la citada fuente.

Fuentes policiales informaron la semana pasada que el secuestrador agredió a la madre de la adolescente y la persiguió con un cuchillo.

NBCDFW informa que se emitió una Alerta AMBER, según dijo un representante del Departamento de Seguridad Pública, para dar con el paradero de Lexus Gray.

AMBER ALERT: A 14-year-old girl is in "extreme danger" after she was abducted by her estranged father who is a registered sex offender, authorities say. https://t.co/yarW3HOWoV

— NBC DFW (@NBCDFW) March 29, 2021