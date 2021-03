Universidad de California pagará fortuna a víctimas de abusos de ginecólogo

A raíz de los múltiples abusos sexuales perpetrados por el exginecólogo George Tyndall a cientos de estudiantes, la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés) desembolsará la cifra récord de 1.100 millones de dólares para indemnizar a las víctimas y sus familias.

Dicho acuerdo, que según la USC involucró demandas civiles de 710 mujeres, fue descripto por la mencionada institución como “justo y razonable”, reporta la CNN.

NBC informa que el histórico acuerdo ha sido aprobado este jueves por un Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles

The University of Southern California will pay a record-setting $1.1 billion to settle scores of lawsuits over the sexual abuse allegations against former campus gynecologist Dr. George Tyndall https://t.co/qmBLMmzBH0 — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 26, 2021

Asimismo, la citada cadena de noticias detalla que la millonaria suma proviene de múltiples acuerdos: uno de 852 millones de dólares anunciado por la universidad este jueves, un acuerdo de demanda colectiva federal anterior por un total de $ 215 millones y “otros acuerdos” extras que cerró la USC.

“El acuerdo de abuso sexual más grande contra una universidad en la historia de Estados Unidos”, señaló en un comunicado Gloria Allred, abogada de la parte demandante, tras conocerse la resolución.

George Tyndall fue arrestado en 2019 por estar acusado de penetración sexual y agresión sexual contra cientos de estudiantes

JUST IN: The University of Southern California agrees to pay more than $1B in settlements to those who accused former student health center gynecologist George Tyndall of repeated sexual assaults on female patients. https://t.co/A9tJy6mDyE — NBC News (@NBCNews) March 25, 2021

Según recuerda NBC en su informe, George Tyndall, de 74 años, fue arrestado en 2019 por acusaciones de 18 cargos de penetración sexual y 11 cargos de agresión sexual en casos que involucran a varias mujeres jóvenes.

Los fiscales también lo acusaron de cinco cargos de penetración sexual de una persona inconsciente y un cargo de agresión sexual por fraude el año pasado, señala la citada fuente.

Las acusaciones contra George Tyndall, que van desde tocamientos inapropiados hasta violación, datan de 1990, informa la CNN.

Ante las denuncias ya mencionadas, Tyndall se declaró inocente y su juicio aún continúa pendiente, dice NBC.

Carol Folt, presidenta de la USC, emitió un comunicado tras conocer el acuerdo millonario que deberá abonar su institución.

Lamento profundamente el dolor experimentado por estos valiosos miembros de la comunidad de la USC. Apreciamos el coraje de todos los que se dieron a conocer y esperamos que esta resolución tan necesaria brinde algún alivio a las mujeres abusadas por George Tyndall.

Investigadores hallaron más de mil videos descritos como “cintas sexuales caseras” durante el allanamiento en el domicilio de George Tyndall

Durante el relato del caso, NBC subraya que los investigadores han encontrado más de mil videos descritos como “cintas sexuales caseras” durante el allanamiento en el domicilio de George Tyndall.

Asimismo, la citada fuente agrega que también se halló una serie de fotografías sexualmente explícitas durante una búsqueda en la casa de Tyndall. Aunque NBC aclara que no todos se hicieron a través de su empleo en la universidad.

Víctimas de George Tyndall expusieron los lamentables recuerdos de cuando fueron abusadas por el exginecólogo

"I'm proud to announce an $852 million settlement for 710 women." George Tyndall survivors and their attorneys announce historic settlement in USC sex abuse case. https://t.co/Q8cfBad5yS pic.twitter.com/Y17gBROPz1 — ABC News Live (@ABCNewsLive) March 25, 2021

Durante una conferencia de prensa brindada este jueves, Audry Nafziger se describió a sí misma como una de las primeras víctimas de abuso de George Tyndall.

Nafziger, según reporta NBC, aseguró que vio a Tyndall por primera vez en 1990, cuando ella apenas era una jovencita y no tenía experiencia previa con un ginecólogo.

“Pensé que era extraño, pero ¿qué sabía yo? (…) Cuando sacó su cámara para tomarme fotos y me pidió que participara en esas fotos, bueno, ¿qué sabía yo?… confiaba en él”, explicó Nafziger, una de las cientos de víctimas de abuso sexual de Tyndall.

Christy Leach, otra de las víctimas de Tyndall, dijo que el acusado sabía que detrás de la puerta cerrada de su sala de examen, podía hacerle “lo que quisiera”.

Por último, Leach comentó sobre cómo los acuerdos financieros para las víctimas pueden parecer inicialmente prometedores, pero destacó que no muchos reparan en la extensa y costosa atención de salud mental y que se precisa para la rehabilitación.

