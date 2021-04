Levi Chavez, el esposo de la asesinada Tera Chavez: ¿dónde está en 2021?

Levi Chavez, un oficial de policía de Albuquerque, llamó al 911 la mañana del 22 de octubre de 2007 para informar de que había llegado a casa y había encontrado a su esposa, Tera, muerta por una herida de bala de su arma de servicio. Le dijo al operador del 911: “¡Dígales que se den prisa!” y “creo que se ha suicidado”, según informó PEOPLE.

Durante los siguientes meses, los detectives comenzaron a indagar en la historia de Levi Chavez y la investigación finalmente consideró su muerte como un homicidio. A Chavez se le retiró la licencia en el departamento de policía donde trabajaba y finalmente, el 7 de abril de 2011, fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa, informó KOAT. Entonces, ¿dónde está Levi Chávez ahora?

Chavez fue a juicio por el asesinato de su esposa en 2013, pero fue absuelto después de que un jurado lo declarara inocente

Pasaron dos años después del arresto de Chavez para que el juicio se iniciase debido a las demoras en los juicios civiles, según KOAT. En julio de 2013, después de un juicio de un mes, llegó el veredicto del jurado: no culpable. Chávez fue absuelto del cargo de asesinato en primer grado y dijo a los periodistas fuera de la sala del tribunal: “No me sorprende en absoluto. No soy culpable. Soy inocente. Les dije eso desde el principio. Sabía que me absolverían. No hice nada malo”.

Tras el veredicto de no culpabilidad, Chavez presentó una demanda federal contra Aaron Jones, un detective del Departamento del Sheriff del condado de Valencia. Jones fue uno de los primeros oficiales en la escena y un detective principal en el caso. Chavez alegó “enjuiciamiento malicioso, abuso malicioso del proceso, difamación y conducta indignante”, muestran documentos judiciales. La demanda contra Jones fue desestimada en 2018.

Chavez estudió derecho y trabaja en una organización sin ánimo de lucro llamada Heading Homey se volvió a casar unos meses después de la muerte de su primera esposa

COVID-19 has impacted how we provide prioritized street outreach, emergency housing, and permanent supportive housing services to people experiencing homelessness. Read a reflection on the importance of community partners from our WEHC Emergency Housing Director Levi Chavez. pic.twitter.com/O5xOecrgtD — HeadingHomeNM (@HeadingHomeNM) June 1, 2020

Chavez fue aceptado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México y comenzó a estudiar para obtener su título en 2016, donde se especializó en derecho penal, según Cinemaholic. La noticia de su admisión a la universidad fue recibida con cierta preocupación por parte de ex alumnos y otros estudiantes, informó New Mexico PBS.

Parece que Chavez ahora está trabajando para una organización sin ánimo de lucro llamada Heading Home que brinda vivienda de emergencia y apoyo de vivienda permanente a personas sin hogar en Nuevo México, según su sitio web. La biografía de Chavez dice que él es el director en el Westside Emergency Housing Center. Su perfil dice:

“El Sr. Levi Chavez nació y se crió en Nuevo México y tiene antecedentes militares y policiales. Levi tiene títulos universitarios de la UNM y CNM, así como una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la UNM. Levi comenzó a trabajar para Heading Home en 2015. Este tipo de trabajo le da un gran significado a su vida, ya que él y su equipo brindan vivienda de emergencia a cientos de las personas más vulnerables de nuestra comunidad cada noche.”

Un tema clave durante la investigación sobre la muerte de Tera Chávez y el juicio por asesinato fue la rapidez con la que Levi Chávez parecía haber superado su muerte. Dos meses después de que Tera falleciera, él ya estaba comprometido con una excolega del Departamento de Policía de Albuquerque, Heather Hindi, con la que se casaron unos meses después, escribió PEOPLE.

Parece que su esposa, ahora conocida como Heather Chavez, es detective del Departamento de Policía de Farmington. Levi Chávez tiene la custodia total de sus dos hijos, según los padres de Tera, Joseph y Theresa Cordova, según informó Alibi.