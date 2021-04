[VIDEO] Ataque racista en Charlotte: un hombre destroza tienda con barra de metal

La ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, fue azotada por un ataque racista en una tienda de conveniencia regentada por propietarios asiáticos. Este suceso ocurrió el pasado martes 30 de marzo a las 3:30 PM, hora local, en pleno centro de la ciudad, en Plaza Sundries.

Según explica Charlotte Observer, Xavier Rashee Woody-Silas, de 24 años, entró en la tienda y empezó a proferir insultos racistas a los propietarios. El sospechoso ya ha sido arrestado acusado de robo, lesiones a la propiedad personal, alteración del orden público, resistencia al arresto y amenazas.

Asian store trashed in North Carolina pic.twitter.com/1KB0rbICEK

En el video se puede apreciar como el asaltante entra con una barra de metal a la tienda, amenaza a los propietarios y empieza a golpear y a destrozar cristales y a derribar estanterías.

Según explicó Mark Sung, el hijo de los propietarios, a Channel 9 y reportó The Daily Beast, otro hombre entró en la tienda y jaleó a Xavier Rashee Woody-Silas para que provocara más daños. Según Sung, este hombre les gritaba “Iros a vuestro país” y lanzó propuestas sexuales muy desagradables a su mujer, Grace Lee Sung.

La mujer explicó que este tipo de incidentes racistas son habituales y que están muy acostumbrados a tener que lidiar con ellos, como reporta The Times News:

“Cuando mi marido vio el ataque, tuvimos la sensación de rutina. Fue como ‘De acuerdo. Vamos a chequear la cámara de seguridad y a empezar los trámites policiales.”

De hecho, el propio Mark Sung, lo explicó así, en declaraciones que recoge WSOC-TV:

“De promedio, sufrimos un incidente de este tipo una vez al año. Supongo que este año simplemente ha llegado muy temprano”.

El Charlotte Area Transit System mandó una nota a Channel 9 en que especificaba los delitos de los que se acusa a Xavier Rashee Woody-Silas. Son los siguientes:

El sobrino de los propietarios de la tienda, Koun Han, abrió hace 3 días una página en GoFundMe para que la gente pudiera hacer sus donativos para arreglar la tienda. Si desea colaborar con esta causa, aquí tiene la página. Han explica así su frustración:

“La tienda de conveniencia de mi tío en Charlotte Transit Plaza fue atacada ayer.

Me siento molesto, enojado, indefenso y culpable por quedarme en casa y no poder ayudarlos. No estoy seguro de si GoFundMe es lo mejor para ellos, pero es un modo de ayudarlos.

Nadie se merece este tipo de racismo y violencia.”