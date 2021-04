Leon Jacob: ¿dónde está hoy el hombre que planeó el asesinato de su ex mujer en 2017?

En 2018, el ex médico de Houston, Leon Jacob, fue condenado a cadena perpetua después de ser declarado culpable de un plan de asesinato a sueldo junto con su novia, Valerie McDaniel.

Hoy, Jacob está detenido en la Unidad Stringfellow “Mac”, una prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas, ubicada en Rosharon. Según una búsqueda de reclusos de Texas, Jacob será elegible para la libertad condicional en 2047.

McDaniel se quitó la vida poco tiempo después de su arresto

La novia de Jacob en ese momento, Valerie McDaniel, se quitó la vida después de saltar desde un balcón del séptimo piso en su complejo de viviendas poco tiempo después de su arresto, según Chron.

En palabras de Chron, “Los dos querían deshacerse de sus ex – la ex novia de Jacob, Meghan Verikas y el ex marido de McDaniel, Marion‘ Mack ’McDaniel – y comenzaron a negociar con alguien que pensaban que era un asesino a sueldo”.

En su intento de encontrar a un sicario, Jacob, sin saberlo, entró en contacto con un agente de fianzas llamado Michael Kubosh, quien inmediatamente llamó a sus contactos de la policía de Houston. Finalmente, la policía pudo grabar una conversación con Jacob en la que admitió que tenía la intención de llevar a cabo no uno, sino dos complots de asesinato por encargo, según ABC News.

En marzo de 2017, la policía arrestó y acusó a Jacob y McDaniel de homicidio capital. Fue mientras estaba en libertad bajo fianza que McDaniel se quitó la vida. Estaba programada para comparecer ante el tribunal al día siguiente, según Oxygen.

ABC informó que, antes de quitarse la vida, McDaniel “escribió sus últimos deseos y grabó sus últimas palabras en su iPad”.

Jacob se declaró inocente en el juicio

Desde su arresto, Jacob ha mantenido su inocencia. En una entrevista de 2017 con 20/20 de ABC News, Jacob compartió: “Soy inocente de estos cargos. Sigo manteniendo eso en todo momento. Me parece atroces porque no soy un monstruo que quería que mataran a mi exnovia y a su exmarido. Soy un sanador por naturaleza”.

Agregó que McDaniel tomó la decisión de suicidarse por su cuenta y no se sentía responsable de su muerte.

En una declaración a ABC News después de la sentencia, la asistente del fiscal de distrito del condado de Harris, Samantha Knecht, compartió: “Estamos muy satisfechos con el rápido veredicto de culpabilidad y castigo. Se hizo justicia sabiendo que él ya no puede ser un peligro para nuestra comunidad”.

Sin embargo, el abogado defensor de Jacob le dijo al medio de comunicación que planeaba presentar una apelación.

En abril de 2019, ABC informó que los abogados buscaban una apelación argumentando lo que el medio describió como un argumento “inusual”.

ABC escribió: “Como explicó Shearer [el abogado de Jacob], las acusaciones contra Jacob dicen que él contrató un asesinato por encargo contra M.M. y M.V.. La acusación no especifica que M.M. signifique Marion “Mack” McDaniel, el ex marido de la novia de Jacob. Del mismo modo, los fiscales no tenían el nombre de Meghan Verikas, la exnovia de Jacob, en la acusación”.

Shearer argumentó que los fiscales deben probar que los nombres que figuran en la acusación son los pertencientes en el juicio.

“M.M. podría ser Mickey Mouse. No hay pruebas”, dijo Shearer, según ABC.

Sin embargo, como señaló el medio, podrían pasar meses, si no años, para que se llegue a una resolución.