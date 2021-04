Robert Neulander, el doctor acusado de matar a su esposa: ¿dónde está hoy?

Robert Neulander fue acusado del asesinato de su esposa, Leslie Neulander, 21 meses después de su muerte el 17 de septiembre de 2012. El conocido obstetra y ginecólogo del área de Syracuse dijo a las autoridades que encontró a su esposa en el baño. Dijo que allí se había resbalado en la ducha y se había golpeado la cabeza. Él la llevó al dormitorio para realizarle la reanimación asistida, según CBS News.

Por otro lado, el fiscal de distrito del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, dijo que Leslie Neulander sufrió lesiones en la cara y la cabeza que cuadraban con una caída y que probablemente fueron causadas por Robert Neulander al golpear su cabeza contra el banco, según CBS News.

Ha habido muchos cambios en el caso desde el arresto de Neulander: fue juzgado y declarado culpable por un jurado de asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas, sus abogados apelaron el caso debido a la mala conducta de un miembro del jurado y su veredicto de culpabilidad finalmente fue anulado por una nueva prueba. Siguiendo estos cambios constantes, ¿dónde está Neulander hoy? ¿Está en la cárcel?

Robert Neulander walks out of jail after spending 3 years in prison for wife's death https://t.co/L3HUzvGtt4 pic.twitter.com/5WfVEdb2TZ

— syracuse.com (@syracusedotcom) July 13, 2018