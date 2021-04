Robert Neulander fue acusado del asesinato de su esposa 21 meses después

Leslie Neulander era una madre y esposa de 61 años que fue encontrada muerta en su casa el 17 de septiembre de 2012, después de sufrir graves lesiones en la cabeza. Su esposo Robert Neulander, un médico importante en el área de Syracuse, le dijo a la policía que la encontró en la ducha y que parecía que se había caído y se había golpeado la cabeza. Dijo que la llevó a su habitación para darle reanimación cardiopulmonar, según Syracuse.com.

Se completó una autopsia que confirmó lo que había dicho Robert Neulander, que dictaminó que su muerte fue un accidente, según informó Syracuse.com. Sin embargo, durante los meses siguientes, algunos de los amigos de Leslie Neulander compartieron sus preocupaciones con la Dra. Mary Jumbelic, una amiga de la familia y médica forense jubilada. Los investigadores también decidieron volver a examinar el caso y pronto dudaron del papel de Robert Neulander en la muerte de su esposa.

Los expertos revisaron la evidencia y encontraron que sus heridas en la cabeza no coincidían con una caída. Después, en el verano de 2014, las autoridades acusaron a Robert Neulander del asesinato de su esposa, informó CNY Central.

Jumbelic, una amiga de la familia, se convirtió en testigo clave en la reapertura de la investigación sobre la muerte de Leslie Neulander

Jumbelic fue la médico forense jefe del condado de Onondaga de 1998 a 2009 y también era amiga de la familia de los Neulander. Syracuse.com informó que Jumbelic comenzó a escuchar especulaciones sobre la muerte de Leslie Neulander de varias personas: “Algunos de los amigos de Leslie dudaban que se hubiera caído. Acudieron a mí porque era mi profesión”.

Dijo que su intención al ponerse en contacto con William Fitzpatrick, el fiscal de distrito del condado de Onondaga: “Quería disipar los rumores. Esa era mi esperanza, poder disipar estas sospechas. Cuando revisé el caso, quise concluir que se trataba de un malentendido. Pero con mi experiencia profesional, no podía hacer eso”.

Fitzpatrick ya tenía dudas sobre la causa de la muerte de Leslie Neulander después de recibir una carta anónima, escribió Syracuse.com. Jumbelic revisó la evidencia y le dijo a Fitzpatrick que su opinión profesional era que Leslie Neulander fue asesinada debido a múltiples lesiones contundentes en la cabeza. Los investigadores también se percataron de que los Neulander estaban en medio de un divorcio y Fitzpatrick compartió con Syracuse.com que Leslie Neulander planeaba firmar el contrato de arrendamiento de un nuevo apartamento el día de su muerte.

Un resumen del caso en documentos judiciales establece que “Robert Neulander fue acusado de matar a golpes a su esposa en su casa cerca de Syracuse en 2012 e intentar hacer parecer que se había caído accidentalmente en la ducha”.

Robert Neulander fue declarado culpable de asesinato y condenado a una sentencia que iba de los 20 años a la cadena perpetua, pero el veredicto fue anulado más tarde

Robert Neulander fue declarado culpable de asesinar a su esposa y alteración de pruebas en abril de 2015, según documentos judiciales del tribunal de apelaciones del estado de Nueva York. Fue condenado a una sentencia que iba de los 20 años a la cadena perpetua. En el momento de la sentencia, en el que estaban presentes sus cuatros hijos dando apoyo a su padre, Robert dijo: “Un día Dios me juzgará. No quité la vida a nadie. Amo mucho a mi esposa Leslie, y la lloro todos los días, ahora y para siempre”.

Sus abogados apelaron el veredicto después del juicio cuando descubrieron que un miembro del jurado había estado discutiendo el caso con terceros. En junio de 2018, el tribunal de apelaciones anuló el veredicto y le concedió un nuevo juicio. Esa decisión también fue confirmada por el tribunal de apelaciones del estado de Nueva York, según muestran los registros judiciales.

Leslie Neulander fue filántropa y apoyó a múltiples organizaciones y proyectos comunitarios

El obituario de Leslie Neulander la describió como nativa de Fayetteville y residente de Syracuse. Era descrita como una “miembro devota y querida de las organizaciones benéficas del área de Syracuse”. La lista de sus contribuciones y trabajo comunitario es extensa:

Trabajó en la Junta de Hillel de SU, la Fundación de la Comunidad Judía y Vera House. Reconstruyó casas en la costa del Golfo después del Katrina con Operation Southern Comfort y trabajó con las Hermanas de San Francisco restaurando casas en Appalachia. Formó parte durante mucho tiempo de The Syracuse Stage and Symphony, el Centro Comunitario Judío, Syracuse Hebrew Day School y The Rabbi Epstein Hebrew High School. También era miembro de Temple Concord.

El obituario decía que le sobrevivieron su esposo, Robert Neulander, sus cuatro hijos, tres nietos, su hermana y su hermano, su cuñado y muchas sobrinas y sobrinos.