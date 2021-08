Maestra sancionada tras criticar a Donald Trump ante alumnos: Leah Kinyon – Video

Leah Kinyon es una maestra de secundaria de Lehi, Utah, que fue captada en un video viral instando a los estudiantes a recibir la vacuna contra el COVID-19, y criticando al expresidente Donald Trump.

“Odio a Donald Trump. Lo voy a decir. No me importa lo que piensen, Trump apesta”, dijo en el video viral de cuatro minutos, que puedes ver más adelante en este artículo.

El video fue enviado por inicialmente a Fox13 Now por una madre, Judy Storms. Heavy se acercó a Kinyon y al director de la escuela secundaria a través de las direcciones de correo electrónico de su escuela. Agregaremos sus comentarios a esta historia si fueran recibidos.

Esto es lo que debes saber:

1. En el video, Kinyon dice: “Estaría muy orgullosa de ti si optaras por vacunarte”





El video se ha conservado en YouTube.

“Estaría muy orgullosa de ti si optaras por recibir la vacuna”, dice Kinyon en el video. “Seguiremos recibiendo variantes una y otra vez hasta que las personas se vacunen… Podría terminar en cinco segundos si las personas se vacunaran”.

Ella no llevaba una máscara en el video.

“Esta es mi clase, y si ustedes me van a poner en riesgo, se enterarán”, agregó. “Porque tengo que estar aquí. No tengo que estar feliz por el hecho de que haya niños que vengan aquí con sus variantes que posiblemente podrían enfermarme a mí o a mi familia. Eso es de mala educación y no voy a fingir que no lo es”.

También les dijo a los estudiantes: “La mayoría de los padres son más tontos que ustedes. Voy a decir eso en voz alta. Mis padres son muy tontos. Está bien, y en el momento en que me di cuenta de eso, el mundo se abrió. No tienes que hacer todo lo que dicen tus padres. Y no tienes que creer todo lo que creen tus padres. Porque lo más probable es que seas más inteligente que ellos”.

Ella le dice a otro estudiante en el video: “Puedes creer lo que quieras creer, pero no digas nada porque probablemente me voy a burlar de ti. Solo diré esto, estos son los temas que probablemente querría evitar. Política, en la que te metiste, porque me preguntaste… Si no crees en el cambio climático, lárgate… Es patético que pienses eso, tú eres el problema del mundo, de acuerdo”.

2. Kinyon es profesora de química y también criticó al expresidente Donald Trump en el video, llamándolo un “idiota literal”

En el video, Kinyon dice que ella es la asesora del club de estudiantes de Gay-Straight Alliance. Según la página del Lehi High School, donde todavía figura en la lista de empleados, enseña Química y Biología Marina.

Sacó el tema del club diciendo: “Si eres homófobo, lárgate. Como soy la consejera de la facultad de GSA, me encantan los homosexuales, toda la madre LGBTQIA+. Si no te gusta, vete. Si te escucho decir una maldita palabra contra cualquiera de ellos, abriré una lata y haré de tu vida un infierno. Si le das mie*** a cualquier niño LGBTQ en la escuela, me enteraré y estarás en problemas”.

En el video, también condenó al expresidente Donald Trump diciendo: “Odio a Donald Trump. Lo voy a decir. No me importa lo que piensen, Trump apesta. Es un depredador sexual. Es un idiota literal. No te burles de mí con el maldito administrador; no les importa una mierda”.

Un estudiante le dijo: “¡Esta es una clase de química!”. A lo que ella respondió: “Apaga Fox News, ¿tus padres escuchan Fox News? Esta es mi clase y si ustedes me van a poner en riesgo, se enterarán. Porque tengo que estar aquí. No tengo que estar feliz por el hecho de que haya niños que vengan aquí con sus variantes que posiblemente podrían enfermarme a mí o a mi familia. Eso es rudo. Y no voy a fingir que no lo es”.

3. Kinyon apoyó a otro maestro que causó controversia en clase usando la palabra “teta”

Muchos de los tuits de Kinyon son inocuos; por ejemplo, tuiteó repetidamente sobre una búsqueda del tesoro de un maestro. También ofreció su apoyo a una colega al que se le prohibió enseñar después de usar las palabras teta y condón en clase, según Good Housekeeping.

Kinyon compartió una petición de Change.org apoyando a esa maestra y escribió, “Distrito Escolar Alpine: ¡Dejemos que RevaBeth Russell enseñe en Lehi High! – ¡Firma la petición!”.

En ese momento, Kinyon también defendió a esa maestra ante Fox13, diciendo: “Puedo entender honestamente que ciertos estudiantes, especialmente aquí en Lehi y el condado de Utah, se sientan levemente ofendidos, pero en la medida en que hayan tomado esta disciplina es ridículo”.

Su nombre completo es Laura Reber Kinyon. Sus otros tuits son sobre el estrés de mudarse y cosas así; su página de Twitter no contiene discusiones sobre política, y no tenía otras páginas obvias en las redes sociales. Su página de Facebook fue eliminada.

4. El distrito escolar puso a Kinyon en licencia

El Distrito Escolar Alpine envió a Fox13 una declaración diciendo que la maestra fue puesta en licencia.

Su comportamiento fue “inapropiado”, dice el comunicado.

“Nos enteramos a última hora de esta tarde de un incidente que tuvo lugar hoy en una de las aulas de nuestra escuela secundaria. Se llevó a cabo una investigación inmediata. El empleado ha sido puesto en licencia administrativa en espera de una investigación exhaustiva. Este comportamiento es inapropiado, no refleja la conducta profesional y el decoro que esperamos de nuestros maestros y no será tolerado”, señala el comunicado.

5. La madre del estudiante dice que tales discursos son un hábito para Kinyon

Según Fox13, Storms y su hijo Zane dijeron que Kinyon tiene la costumbre de dar tales discursos en clase.

Ella sabía que la estaban grabando, dijo Zane a la estación de televisión.

Según Lehi Free Press, el video fue grabado el primer día de clases.

Esta es la versión original de Heavy.com

