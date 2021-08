Entrenadora es atacada por un caimán frente a un grupo de niños: Lindsay Bull – Video

El video del escalofriante ataque de un caimán a Lindsay Bull, su entrenadora, durante el festejo de cumpleaños de un niño en el zoológico de mascotas “Scales and Tales” de West Valley City, Utah, causa estupor y se viralizó en las redes sociales.

La grabación captada por un espectador y compartido en las redes sociales muestra al reptil mordiendo la mano de la entrenadora Bull y sumergiéndola en la piscina con el envión, según reporta KSL.

Otra persona, aparentemente acompañada por su familia, exclama: “Tenemos problemas”. Acto seguido, salta al agua y se pone encima del caimán para tratar de calmarlo. Según reporta KUTV, el hombre que reaccionó en rescate de Bull fue identificado como Donnie Wiseman.

La grabación muestra que pasan varios segundos mientras el hombre permanece encima del animal, y la mujer todavía permanece entre sus garras. En tanto, otro hombre se acerca a un lado de la jaula para ayudar, y finalmente saca a la mujer del agua cuando el cocodrilo finalmente la suelta.

Haciendo gala de su profesionalismo, la mujer recién atacada le da indicaciones al hombre que sujeta al caimán para salirse de la piscina de forma segura.

En diálogo con KSL, Shane Richins, propietaria del zoológico de mascotas “Scales and Tails”, dijo que el caimán suele ser “suave”, pero que la entrenadora podría haber cometido un “pequeño paso en falso” al extender la mano mientras se preparaba para una demostración de cómo se alimentan este tipo de reptiles.

La entrenadora, que tiene experiencia en la materia, utilizó su entrenamiento para rodar con él en lugar de luchar, destacó Richins.

“Espero que nadie piense que es una buena idea salir corriendo y saltar sobre un caimán porque lo vieron, pero probablemente salvaron su brazo y posiblemente su vida corriendo y estabilizándolo para que no pudiera seguir rodando sobre ella, y luego lo mantuvieron quieto hasta que se relajó y la soltó”, dijo Richins.

Sobre el hombre que intervino para ayudar a la entrenadora, Richins destacó: “Nunca esperamos que alguien intervenga así, pero estamos muy agradecidos de que lo haya hecho”.

KSL informa que otro espectador, con experiencia en enfermería, comenzó con los primeros auxilios antes de que llegaran los servicios de emergencias médicas, según reporta la publicación de Facebook de la empresa.

También subrayaron que la entrenadora “está bien y se está recuperando”.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook este lunes, la granja infantil “Scales and Tails” compartió la evolución de la entrenadora, quien fue atendida a tiempo para salvar su mano.

A continuación, el comunicado:

Actualización de estado: Tuve suerte de aterrizar en un hospital que emplea lo que tiene que ser el mejor cirujano ortopédico en Utah. Pudo improvisar y encontrar una solución que debería resultar en pleno uso de mi mano. No puedo explicar el nivel de admiración que siento por ese hombre. Estoy siendo tratado agresivamente con antibióticos, lo cual estoy agradecido de que el personal de la enfermedad infecciosa estuviera preparado para hacer. Finalmente, he tenido el personal de enfermería más maravilloso que me ha hecho sentir seguro y cómodo desde que llegué aquí. Definitivamente quiero agradecer a todos los que se han puesto en contacto y por hacerlo, también; ha hecho que la recuperación se sienta mucho más manejable! Gracias!