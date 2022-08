Estremecedor: Madre sufre amputación de piernas tras trágico accidente: Lana Batochir

Una mujer de Chicago perdió sus dos piernas después de un grave accidente de navegación ocurrido a principios de este mes en Lake Michigan, según confirmaron las autoridades locales, y ella misma contó cómo fueron los hechos mediante una conmovedora publicación.

Lana, de acuerdo al relato que compartió en una colecta de GoFundMe para conseguir ayuda económica, se subió junto a su esposo al bote de un amigo y se dirigieron a Chicago Playpen, un punto turístico de la ciudad. También llevaron consigo una enorme balsa inflable con capacidad para ocho personas, y en ella disfrutan de un rato ameno. Sin embargo, a los pocos minutos el panorama pasó a ser desolador: un conductor imprudente impactó su embarcación contra el inflable y arrolló todo a su paso

Meet Lana Batochir. She had to get double lower leg amputation after she was in a boating accident on Lake Michigan.

“Todo sucedió tan rápido. Estábamos todos debajo de su bote en segundos. La hélice del bote me golpeó, dejándome con un dolor inimaginable. Pensé que me estaba muriendo. Luché por mi vida por segundos que parecieron minutos. Empecé a ahogarme, no podía nadar. Tan pronto como saqué la cabeza del agua, a lo lejos vi los ojos de mi esposo buscándome con pánico. Nunca olvidaría su cara de dolor. Conectamos los ojos, pero no podía quedarme despierto, realmente comencé a ahogarme. Me sentí flotando hacia abajo como un objeto, sabía que moriría”, aseguró Lana en un tramo de su conmovedora narración de los hechos.

La mujer, aún conmocionada por lo ocurrido, dijo que su marido se transformó en héroe cuando pudo rescatarla del agua, segundos antes de hundirse con un dolor inigualable. “Mientras me subían al bote, me miré las piernas y me di cuenta de que ambas piernas no estaban”, contó.

Lana, de 34 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Northwestern Memorial, donde después de las inspecciones y los cuidados de rigor determinaron que sería necesaria una amputación por debajo de sus rodillas, como así también someterse a una reinervación muscular dirigida.

Batochir solicita ayuda económica para costear la extensa rehabilitación que deberá afrontar tras el accidente

Dado que la rehabilitación de Batochir demandará mucho tiempo y demandará altas sumas de dinero, Batochir compartió la mencionada página de GoFundMe para recibir ayuda económica que tanto ella como su familia puedan afrontar los gastos médicos.

“Va a ser un viaje largo y duro para mí. Habrá muchos desafíos que tendré que soportar. Desafortunadamente, soy una de las muchas personas que no tienen seguro médico en este país. Recibo la mejor atención en uno de los mejores hospitales. Aunque mis médicos me han dicho que estaré aquí por un tiempo”, confirmó en su relato.

Lana espera “poder volver a caminar con el uso de piernas ortopédicas”, lo que también precisará de una importante inversión para conseguirlas. Entonces, a Batochir no le quedó otra opción que pedir ayuda. “Estoy pidiendo su ayuda, amabilidad y apoyo en todo lo que pueda. No importa cuán pequeñas o grandes sean las donaciones, son inmensamente apreciadas. Incluso el simple hecho de compartir este enlace sería muy apreciado. ¡Esta tragedia no me va a quebrar! Voy a estar bien, pero por ahora necesito su ayuda y apoyo para recuperarme. ¡Literalmente!”, aseguró.

Al momento de escribir esta nota, la colecta en línea superaba los 135 mil dólares y contaba con más de 2.100 donantes.

Cómo fue el accidente en el que Batochir perdió sus dos piernas

Batochir, madre casada de dos hijos, estaba pasando el sábado en el agua en el área del lago llamada “Parque infantil” con sus amigos cuando ocurrió el desastre.

CBS News reporta que Batochir, su esposo y amigos estaban flotando en una balsa inflable cuando un bote alquilado que estaba echando anclas cerca falló y comenzó a desviarse, según el Departamento de Recursos Naturales del estado.

Según consigna People, la policía fue alertada por primera vez sobre una emergencia de que “dos botes chocaron con personas atrapadas debajo”, dijo el oficial Ark Pachnik de la Unidad Marina del Departamento de Policía de Chicago en una conferencia de prensa el lunes.

El capitán logró invertir el bote, lo que provocó que absorbiera el flotador que transportaba a Batochir y sus amigos. El esposo de la mujer estaba en otro bote arrastrando la balsa detrás de él, informó CBS News.

Después de que llegaron los primeros en responder, vieron a una víctima “colgando a la mitad del bote”. Estaba claro que necesitaba ayuda médica, por lo que la llevaron a los paramédicos que esperaban cerca.

Los oficiales también vieron a una segunda víctima en la popa de un bote. Después de poner a ese individuo sobre sus hombros, la policía también los llevó a los paramédicos.

El oficial Raúl Echevarría, quien acudió a la escena, dijo que había “sangrado excesivo” en el bote y que la mano de la segunda víctima estaba “severamente cortada”. Dijo que su prioridad era minimizar el sangrado tanto como fuera posible.

