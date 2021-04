Kristopher Love: así espera la inyección letal el asesino de Kendra Hatcher

Kristopher Love fue condenado por el asesinato en 2015 de la dentista pediátrica de Dallas, la Dra. Kendra Hatcher, de 35 años, en un plan de asesinato por encargo ideado por una exnovia celosa llamada Brenda Delgado y su amiga y cómplice Crystal Cortes.

Si bien Love no conocía a Hatcher y recientemente había conocido a Cortes y Delgado a través de un amigo en común de Cortes, según el testimonio de Cortes en la corte, Love aceptó formar parte del complot para matar a la nueva novia del exnovio de Delgado, Hatcher, a cambio de drogas y dinero.

Cortes testificó contra Love y Delgado como parte de un acuerdo alcanzado con los fiscales que limitaría su sentencia de prisión a 35 años a cambio de testificar contra sus coacusados, informó Dallas Fort Worth CBS.

Brenda Delgado Trial Day 2 Crystal Cortes Part 1Texas woman Brenda Delgado stands trial in Dallas County for capital murder. Prosecutors said the defendant became obsessed with her ex-boyfriend Ricardo Paniagua, so she hired a man named Kristopher Love to kill Paniagua’s new girlfriend, dentist Kendra Hatcher. As far as authorities are concerned, this is just round 2. Love was convicted and sentenced… 2019-06-04T16:52:12Z

Según el testimonio de Cortes, Delgado “quería deshacerse de Kendra Hatcher porque la envidiaba”, y mientras los tres asesinos ahora condenados tramaron juntos la mejor manera de asesinar a Hatcher y salirse con la suya, solo Love fue condenado a muerte por su papel de ejecutor en el asesinato.

Cortes testificó que Love obtuvo el arma utilizada para matar a Hatcher y se ofreció como voluntario para dispararle al dentista

Según el testimonio de Cortes en la corte, el grupo decidió que dispararle a Hatcher sería la forma más rápida de matarla, y después de analizar su trabajo y dónde vivía, decidieron mudarse al edificio de apartamentos de Hatcher. Cortes y Love fueron juntos a matarla.

Cortes dijo que ella aceptó ser la que dispararía, pero cuando llegó el momento, ella decidió ser conductora del vehículo de la huida porque conocía mejor que Love el camino para escapar.

Love y Cortes esperaron en el vehículo que conducían a que Hatcher regresara a casa. Mientras esperaban, Cortes le dijo a la corte que Love estaba limpiando el arma y las balas para asegurarse de que no hubiera huellas dactilares que la policía pudiera encontrar.

Una autopsia mostraría que Hatcher recibió un disparo en la parte superior de la parte posterior de la cabeza y la bala salió del área de la barbilla, según documentos judiciales. Los residuos de pólvora en ambas manos llevaron a los investigadores a creer que tenía ambas manos arriba y detrás de la cabeza cuando le dispararon.

Cortes testificó que Delgado le pagó $ 500 por su papel en el asesinato. Dijo que Delgado también le dio dinero en efectivo a Love, pero no está segura de cuánto, y les compró cocaína por valor de 300 dólares y marihuana por valor de 600 dólares.

Love está en el corredor de la muerte en una unidad de confinamiento solitario de una prisión llamada Polunsky

Love fue condenado a muerte el 31 de octubre de 2018, después de que el jurado deliberara durante tres horas, según NBC News.

Está previsto que muera por inyección letal, pero según el Departamento de Justicia Penal de Texas, no se ha fijado una fecha. Love comenzó a apelar el veredicto tres meses después de su condena en enero de 2019, según la Corte de Apelaciones Penales de Texas. El proceso está en curso.

Love está cumpliendo su condena en el corredor de la muerte en la Unidad Allan B. Polunsky cerca de Livingston, Texas.

Según Solitary Watch, Polunsky se encuentra entre los lugares más “brutales” en los Estados Unidos para estar en el corredor de la muerte porque los sentenciados allí viven en confinamiento solitario sin prácticamente contacto humano hasta que son ejecutados.

Mother Jones informó:

“Los prisioneros están alojados en celdas individuales en régimen de encierro de 22 horas al día, e incluso durante su hora de “recreación” diaria, están confinados en jaulas separadas. Sin acceso a teléfonos, televisores, visitas, permanecen esencialmente en una tumba hasta el día de la ejecución, un período de al menos tres años para las apelaciones obligatorias, y mucho más si optan por seguir luchando. Se sabe que algunos se suicidan o renuncian a sus apelaciones en lugar de seguir viviendo en esas condiciones.”

Antes de su condena por matar a Hatcher, los antecedentes penales de Love consistían en “12 arrestos que involucran 6 delitos violentos”, según el Departamento de Justicia Penal de Texas.