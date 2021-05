Kelly Raisley, el sobrino que asesinó a su tío en 2017: ¿dónde está?

Randy Baker fue asesinado en su casa en 2017, aunque los investigadores inicialmente creyeron que murió debido a problemas de salud con su corazón. El asesinato fue investigado en un episodio de Dateline NBC en junio de 2020. Puedes recuperar el episodio aquí.

En agosto de 2017, la esposa de Randy Baker, Kelly Baker, llamó al 911 después de encontrar el cuerpo de su esposo. Tenía 59 años cuando su esposa Kelly Baker encontró su cuerpo en su casa en Greeley, Colorado. Durante la llamada al 911, destacó que su esposo, que tenía problemas de corazón, se había caído y se había golpeado la cabeza.

“En ese momento, ella [Kelly Baker] estaba actuando como una esposa angustiada, como si hubiera encontrado a su esposo muerto por casualidad”, dijo el asistente del fiscal de distrito del condado de Weld, Robert Miller, según 9 News. “A Randy Baker lo encontraron en la entrada de su casa. Lo encontraron tirado en el suelo a unos metros dentro de la casa”.

Dos días después, el forense encontró dos agujeros de bala en su cuerpo. Uno estaba detrás de su oreja y otro en su hombro.

Kelly Raisley recibió $ 10,000 y una motocicleta como recompensa por dispararle a su tío

Cuando la policía investigó la muerte de Randy Baker, comenzaron a entrevistar a personas cercanas a él, y pronto descubrieron que él y su esposa tenían un matrimonio tenso y que ella había estado saliendo con otras personas. También descubrieron que tenía una póliza de seguro de vida que luego se reveló que llegaba a más de $ 120,000.

Ahí es donde la hermana mayor de Randy, Carol Lyn Baker, comenzó a ser entrevistada. Ella le dijo a la policía que no había visto a su hermano recientemente, aunque recordaba haber visto a un hombre sospechoso por ahí. Más tarde, llegaron consejos que vinculaban a Carol con la venta del coche de Randy.

Lo que realmente sucedió, según la policía y los juicios posteriores, fue que Kelly quería que acabar con su esposo, así que habló con Carol Lyn Baker, la hermana mayor de Randy, quien involucró a su hijo, Kelly Raisely. Este disparó a Randy y recibió $ 10,000 y la motocicleta de Randy a cambio.

Raisley fue condenado a cadena perpetua

Cuando Raisley confesó el crimen, no implicó a nadie más y no dijo que su madre estuviera involucrada. Le contó al tribunal lo que había hecho, que había disparado a su tío dos veces, pero dijo que no recordaba que nadie más estuviera involucrado en el plan.

Raisley le disparó a Baker dos veces, una con una .22 detrás de la oreja y otra en el hombro con una pistola calibre .45. Raisley había sido acusado previamente de intento de asesinato y había pasado gran parte de su vida entrando y saliendo de la cárcel.

Raisley y Carol aceptaron acuerdos con la fiscalía. Raisley aceptó ser sentenciado a cadena perpetua y Carol aceptó una pena de 30 años en prisión.

Kelly Baker se negó a aceptar un acuerdo con la fiscalía, por lo que su caso fue a juicio. Allí, Carol testificó contra su cuñada como parte del trato. Un jurado del condado de Weld declaró a Kelly Baker, quien tenía 49 años en ese momento, culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado después de un juicio que duró casi tres semanas. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El episodio “The Secret Keepers” de Dateline NBC se transmitió el viernes 26 de junio de 2020. Puede recuperarlo aquí. El episodio contó con entrevistas con la hija de Randy Baker, así como con los investigadores del caso. El episodio fue relatado por Keith Morrison de NBC.