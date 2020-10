Keith Raniere es el líder del culto sexual NXIVM sentenciado a 120 años en Brooklyn

Keith Raniere es el líder del culto sexual NXIVM que fue sentenciado a 120 años de prisión en un tribunal federal de Brooklyn este 27 de octubre, según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

En junio de 2019, Raniere fue declarado culpable de tráfico sexual de niños, conspiración y conspiración para realizar trabajos forzados. Raniere fundó el culto NXIVM en Albany, Nueva York, en 1998. Fue arrestado en 2018 en México en una villa cercana a la ciudad de Puerto Vallarta. El culto NXIVM operaba en Estados Unidos, Canadá y México.

En el momento de su condena, el entonces fiscal federal Richard Donohue describió a Raniere como un “manipulador masivo, un estafador y el jefe del crimen de una organización similar a una secta que involucra tráfico sexual, pornografía infantil, abortos forzados por extorsión, marcas, degradación y humillación.” Raniere, de 60 años, podría haber enfrentado entre 15 años y cadena perpetua.

Además de lo que es efectivamente una cadena perpetua, el juez federal de distrito Nicholas Garaufis emitió una multa de $1,75 millones, dijo la oficina del fiscal federal. Según The Daily Beast , Garaufis calificó los crímenes de Rainiere de “crueles, perversos y extremadamente graves”. No hay libertad condicional en el sistema penitenciario federal.

The New York Times a> informa que los abogados de Raniere escribieron en documentos judiciales que el líder de la secta “no se arrepiente de su conducta ni de sus decisiones”. Los abogados continuaron escribiendo que Raniere “tiene la intención de pelear su caso con todas sus fuerzas, confiando en que algún día será reivindicado”. Raniere se disculpó antes de su sentencia, informa The Daily Beast, y le dijo a la corte: “Lo siento profundamente y veo que el lugar donde estoy es causado por mí. Estoy profundamente arrepentido y arrepentido”, pero agregó que sigue creyendo que fue acusado injustamente. .

La artista Nicki Clyne de Battlestar Galactica estuvo presente en la corte apoyando a Raniere

Entre los asistentes a la audiencia de sentencia se encontraba la actriz de Battlestar Galactica Nicki Clyne, informó Page Six. El sitio informó que Clyne estaba allí con un grupo que apoyan a Raniere. El grupo llegó este 27 de octubre para poder acceder a la audiencia.

Otro partidario destacado que estuvo presente en la audiencia fue Marc Elliot, un hombre que dice que las enseñanzas de Raniere lo ayudaron a superar el síndrome de Tourette. Elliot le dijo a Page Six: “Creo que Keith es un buen hombre que ha ayudado a las vidas de miles y miles de personas y actualmente solo hay una narrativa en los medios porque otra parte ha sido completamente silenciada hasta hace solo un par de días”.

Un total de 56 personas escribieron cartas de apoyo hacia Raniere y fueron entregadas al juez

The New York Daily News informó anteriormente que 56 miembros de la secta NXIVM escribieron cartas pidiendo clemencia en la sentencia de Raniere.

El día de la sentencia, un ex portavoz de NXIVM le dijo al Daily News, “Creo que hoy será un día sombrío para Keith Raniere”.

Entre las diez víctimas que hablaron en contra de Raniere durante la audiencia de sentencia se encontraba India Oxenberg, el tema de la serie documental de Starz sobre el culto, Seduced . Una de esas víctimas, nombrada como Camila, que se presentó en la corte en la sentencia de Raniere dijo que era virgen de 15 años cuando Raniere la violó.

Raniere dijo ‘Hay una gran injusticia aquí’

En los días previos a su sentencia, Raniere dijo a NBC News en una entrevista:” Me disculpo por mi participación en todo esto, este dolor y sufrimiento. Claramente he participado. He he sido el líder de la comunidad. Y ha llegado a esto. Incluso si es por opresión, lo siento y me duele mucho. Esta es una situación horrible “.

Raniere también dijo: “Esta es una tragedia horrible con mucha, mucha gente herida. Hay una injusticia horrible aquí. Y si usted piensa que soy el diablo o no, el proceso de justicia debe ser examinado”.

CNN informó que en abril de 2020, Raniere le dijo a un partidario en una llamada telefónica que el juez que supervisó su juicio, el juez federal de distrito Nicholas Garaufis, “necesita saber que lo están vigilando”. El mismo día que se transmitió la entrevista de octubre de 2020, el juez Garafuis negó la solicitud de Raniere de un nuevo juicio.

