Padre sospechoso de matar a sus 2 hijos y secuestrar hijas es arrestado. ¿Quién es Donny Jackson?

Donny Jackson es el padre sospechoso de matar a sus dos hijos antes de secuestrar a sus dos hijas en Leavenworth, Kansas, el sábado. La desaparición de las dos niñas activo una alerta AMBER en varios estados el sábado que terminó cuando Jackson fue arrestado cerca de Erick, Oklahoma, y sus hijas fueron encontradas a salvo en el vehículo, dijeron las autoridades.

La cuenta de Twitter Kansas Amber Alert escribió el sábado por la mañana que “se cree que las dos niñas fueron secuestradas por Donny Jackson, quien pudo haber estado involucrado en un doble homicidio de otros dos niños”.

Jackson ahora está detenido en la cárcel en Oklahoma a la espera de su primera comparecencia ante el tribunal, que está programada para el lunes, informó KETV. Aún no se han presentado cargos, pero el medio informó que los investigadores están trabajando con el fiscal para presentar cargos en relación con el doble homicidio y secuestro.

Esto es lo que necesitas saber sobre Donny Jackson:

Las autoridades le dijeron a KETV que no está claro cuándo ocurrieron los homicidios y los secuestros. Uno de los niños no se presentó a un partido de fútbol, informó el medio, por lo que un miembro de la familia fue a la casa y encontró la escena del homicidio. Las hermanas Nora Jackson, de 7 años, y Aven Jackson, de 3, estaban desaparecidas.

La Oficina de Investigación de Kansas (KBI) publicó un post en Facebook el sábado por la mañana, anunciando una Alerta AMBER para Kansas y Missouri. La agencia escribió: “A la 1:16 p.m., la Oficina del Sheriff recibió una llamada de un residente en la cuadra 14900 de Hillside Road, Leavenworth. La llamada llevó a los agentes a descubrir una escena de homicidio con dos menores varones fallecidos dentro de la residencia y dos niñas desaparecidas: Aven y Nora Jackson. El sospechoso del secuestro y el incidente es el padre, Donny Jackson”.

Jackson fue descrito como un “hombre blanco de 40 años, de 5 pies y 11 pulgadas de alto y 190 libras. Tiene pelo marron y ojos azules”. La página de Facebook de la Administración de Emergencias del Condado de Leavenworth también publicó sobre la situación y agregó que “se cree que el sospechoso está armado”.

KBI también declaró en Facebook que el vehículo había sido detenido por una infracción de tráfico de rutina cerca de la frontera de Oklahoma antes de la llamada al 911 sobre los homicidios. Las autoridades confirmaron que las niñas estaban en el vehículo y la alerta AMBER se extendió a Oklahoma y Arkansas.

The 2 young girls in the amber alert out of Kansas have been found safe. One of our Port of Entry officers spotted the vehicle on I-40 in Beckham County and stopped it. Troopers and Beckham County deputies assisted taking 40 year old Donny Jackson into custody. pic.twitter.com/mmZgYsMTmX

— OK Highway Patrol/DPS (@OHPDPS) October 25, 2020