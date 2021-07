Arrestan a hombre en hotel de Chicago con potente armamento: ¿Qué planeaba?

Como Keegan Casteel fue identificado el hombre de Iowa arrestado en un hotel de Chicago con un rifle, una mira láser y municiones, el 4 de julio, según dicen las autoridades.

Su habitación en el W Hotel Lakeshore daba hacia Ohio Street Beach, en North Lake Shore Drive y está cerca del Navy Pier, dijeron los fiscales. Casteel fue liberado después de pagar una fianza de $10,000 luego de comparecer por primera vez en la corte el 6 de julio de 2021, informó CBS Chicago.

Casteel, de 32 años, es de Ankeny, Iowa, según las autoridades. No se supo de inmediato si contrató a un abogado que pudiera hablar a su nombre. Él y su familia no pudieron ser contactados por Heavy para hacer comentarios.

La policía y los fiscales no dijeron por qué Casteel tenía el rifle, las municiones y los accesorios para el arma en su habitación de hotel durante el fin de semana festivo.





Holiday weekend violence: Chicago police speak after 99 shot, 17 fatally, this weekend Part 2 Chicago Police Superintendent David Brown addresses the media after nearly 100 people were shot during Independence Day weekend, making it the most violent of the year. MORE: bit.ly/3dOBxum 2021-07-06T15:53:06Z

“Obviamente, esto fue muy preocupante dada la ubicación del Hotel W en Navy Pier”, dijo el superintendente de la policía de Chicago, David Brown, en una conferencia de prensa, refiriéndose a la popular atracción turística a lo largo del lago Michigan. Los fiscales dijeron que el área de Ohio Street Beach estaba abarrotada de gente durante el feriado del 4 de julio, según CBS Chicago.

Esto es lo que necesita saber sobre Keegan Casteel:

La policía dijo que el rifle estaba en una “posición muy sospechosa”

La policía de Chicago respondió al Hotel W en el 644 North Lake Shore Drive alrededor de las 6:45 p.m. el 4 de julio, después de recibir informes de una empleada del hotel sobre un rifle y una pistola, en una “posición muy sospechosa” dentro de las habitaciones del hotel, dijo Brown en una conferencia de prensa el 6 de julio.

“Respondimos y arrestamos a Keegan Casteel”. agregó Brown, quien mencionó que la policía encontró una pistola, un rifle y cinco cargadores de rifle en el alféizar de la ventana de la habitación del hotel donde se alojaba Casteel. Según las autoridades, fue un ama de llaves quien informó haber visto el arma.

“Nuestros oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo interrogaron, entrevistaron a esta persona junto con un acompañante y continuamos con esta investigación”, dijo Brown. “El empleado nos alertó. Nos pusimos en contacto con esta persona, hicimos el arresto, comenzamos las entrevistas y también estamos llevando a cabo el rastreo de armas, tanto del rifle como de la pistola, para una mayor investigación”.

New details from the Keegan Casteel's bond hearing:

-police say Casteel's rifle had a laser sight on it

-prosecutors say his room was facing Ohio Street Beach

-prosecutors also say Casteel's semi-automatic rifle had 4 magazines next to it & a live round in the chamber https://t.co/pQkxgTiZ4p — Sarah Beckman (@SarahBeckman3) July 6, 2021

Brown no identificó al acompañante, pero WGN informó que era la esposa de Casteel. No se supo de inmediato si ella también podría enfrentar cargos en relación con el caso.

Según WGN, Casteel tenía un rifle calibre .308, un visor de alta potencia, una pistola semiautomática y cinco cargadores de rifle que fueron encontrados por la policía en la habitación del hotel. La estación de noticias agregó que el número de serie del rifle no estaba visible. Los fiscales dijeron que Casteel admitió tener las armas en su habitación. En la corte, los fiscales dijeron que Casteel tenía un “accesorio de mira láser de alta potencia”, informó WTTW.

Casteel fue acusado de uso ilícito agravado de un arma

Según los registros de la corte del condado de Cook, Casteel fue acusado de dos cargos de delito grave por uso ilegal de un arma. CBS Chicago informó que la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook dijo durante la primera comparecencia de Casteel ante el tribunal el 6 de julio que Casteel no tiene una tarjeta de identificación de propietario de armas de fuego, que es un requisito para poseer legalmente un arma en Illinois.

Chicago Police said the incident happened on the 4th of July. https://t.co/uTVCqPBgCf — We Are Iowa Local 5 (@weareiowa5news) July 6, 2021

Según WGN, la policía retiene la posesión de las armas de Casteel, pero se le permite regresar a Iowa como condición para su liberación. Se requiere que regrese a Illinois para sus audiencias en la corte, informó la estación de noticias. Su próxima audiencia en la corte del condado de Cook está programada para el 14 de julio, según WGN. “Entiendo a través de la oferta del estado y de su abogado que tiene permiso para poseer el arma de fuego en el estado de Iowa. Sin embargo, claramente no estamos en Iowa”, dijo el juez del condado de Cook, David Navarro, durante la primera audiencia de Casteel, según WTTW.

El UUAW agravado es un delito grave de clase 4 en Illinois, según informó el sitio web del abogado de defensa criminal de Chicago Robert Callahan. “Este es un delito grave de clase 4 sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa que si lo declaran culpable, irá a prisión de 1 a 3 años. La posesión de una pistola con un número de serie desfigurado la convierte en cl.3, delitos graves, con 2-5 años de prisión”.

32-year-old Keegan Casteel is facing 2 felony charges after a housekeeper at the W Hotel on Lakeshore Dr. found a loaded semi-automatic rifle on the window sill of his room, overlooking a crowded Ohio Street Beach on the 4th of July. More at 4:30 on @nbcchicago pic.twitter.com/afjyLZENkj — Kate Chappell (@kchappellnews) July 6, 2021

Casteel ha tenido múltiples arrestos en Iowa, según muestran los registros judiciales

Si bien Brown dijo a los periodistas que Casteel no tiene “antecedentes penales previos” ni “ningún otro problema en nuestras bases de datos federales”, una búsqueda en los registros judiciales de Iowa muestra que ha sido arrestado allí varias veces.

No parece tener antecedentes penales ni arrestos previos en el condado de Cook ni en ningún otro lugar de Illinois. No tiene antecedentes de delitos graves en Iowa. El arresto más reciente de Casteel fue en septiembre de 2019, cuando fue acusado de no proporcionar prueba de responsabilidad financiera. El cargo fue retirado un mes después, según muestran los registros. También fue acusado de la misma violación en julio de 2019 y fue declarado culpable, lo que resultó en una multa.





Hotel guest found with rifle in room overlooking Chicago lakefront Keegan Casteel, 32, of Ankeny, Iowa, faces two felony charges of aggravated unlawful use of a weapon. 2021-07-06T22:48:32Z

Brown, el superintendente de la policía de Chicago, dijo en una conferencia de prensa: “No hemos tenido muchos servicios hoteleros debido al COVID. Si todos han viajado, cambiar las toallas no ha sucedido tanto. Así que esto fue único, todavía estamos un poco dentro de las restricciones del COVID y esta empleada vio algo al entrar en la habitación para limpiarla, que probablemente evitó que ocurriera una tragedia. Entonces es significativo. Y muy valioso. Y deberíamos elogiar mucho a esa empleada por estar consciente y hacérnoslo saber para que pudiéramos reaccionar muy rápidamente y potencialmente evitar una tragedia”.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, agregó en un comunicado, según CBS Chicago: “Quiero agradecer a la trabajadora del hotel que vio a esta persona de Iowa que decidió que era una buena idea venir a nuestra ciudad con un arsenal, un AR-15 y cinco cargadores cargados que había colocado en el alféizar de la ventana. Gracias a Dios por esa trabajadora del hotel, que vio algo y dijo algo, y creo que evitó el desastre”.





LIVE: CPD supt. speaks after 100 shot this weekend More information: abc7chicago.com/100-shot-18-fatally-in-weekend-violence-chicago-police/10864499/ 2021-07-06T15:52:23Z

Lightfoot agregó que “no estaba feliz” de que Casteel hubiera sido liberado bajo fianza, informó la estación de noticias, y agregó: “Desafortunadamente, debido a que fue acusado de mera posesión ilegal aquí en nuestra ciudad, los cargos no eran del tipo que podría haber sido detenido, pero afortunadamente fue interrogado por la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo. Ahora está en la pantalla de radar del FBI, y tenemos que asegurarnos de que este individuo sea conocido por las fuerzas del orden público no solo aquí en Chicago, sino también en Iowa, de donde vino”.

