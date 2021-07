Matan a tiros a una niña de 10 años en New Jersey: ¿Quién la mató?

En un hecho que ha generado tristeza y preocupación por la incensante ola de violencia con armas de fuego, una niña de tan solo 10 años de edad se convirtió en la más reciente víctima en la ciudad de Vineland, del condado de Cumberland, en New Jersey.

La pequeña perdió la vida, luego de ser impactada con proyectiles que fueron disparados desde un automóvil, en momentos en que se encontraba dentro de su casa.

La noticia fue revelada por el noticiero ABC6, donde se aseguró que la policía está adelantando una investigación para esclarecer cuáles fueron los móviles del ataque armado.

La policía reveló que el hecho ocurrió el pasado domingo 4 de julio, hacia las 11:15 de la noche.

El noticiero ABC6 mencionó que el tiroteo tuvo lugar en una casa en la cuadra 700 de W. Earl Drive.

Tras ocurrido el ataque, la menor fue trasladada de inmediato hasta el Centro Médico Inspira, en la ciudad de Vineland para recibir ayuda, pero lastimosamente los doctores no pudieron hacer nada por ella y la niña terminó sucumbiendo ante sus severas heridas.

La niña fue declarada muerta en el centro asistencial.

Hasta el momento las autoridades no han revelado si la menor era el blanco directo del ataque ni saben por qué se generaron los disparos contra su residencia.

La policía, de acuerdo con el citado noticiero de televisión, también advirtió que hasta el momento nose han registrado arrestos vinvulados con el homicidio de la pequeña, ni tampoco han emitido algún boletín señalando a un sospechoso.

Por ahora la policía está tratando de obtener más información y datos, a través de cámaras de seguridad del lugar y al mismo tiempo hacen un llamado a la ciudadanía para que se comuniquen con las autoridades del condado de Vineland si saben algo o si tienen alguna pista que pueda dar con el paradero del o los atacantes que cegaron la vida de la menor.

Vineland, es una ciudad pequeña del condado de Cumberland, en el estado de New Jersey, donde viven unas 60 mil personas.





En mayo pasado New Jersey vivió otro hecho de violencia abrumador, luego de que en plena fiesta familiar, se registrara un tiroteo, que acabó con la vida de dos personas y que dejó 12 heridos.

El violento ataque ocurrió en aquel momento en una casa en Fairfield Township, donde había adultos y niños.

Las víctimas mortales fueron identificadas por la policía como una mujer de 25 años y un varón de 30 años.