Hallan 3 niños muertos en apartamento de Los Ángeles: ¿Los mató la mamá?

Este lunes 28 de junio las autoridades de Los Ángeles revelaron el hallazgo de tres niños muertos al interior de un apartamento en la parte este de la ciudad, generando estupor en la comunidad angelina.

La noticia fue revelada por el noticiero ABC7, donde se aseguró que los tres pequeños perdieron la vida de manera sospechosa.

El periódico Los Ángeles Times, manifestó que los niños fueron encontrados en un edificio en South Ferris Avenue, hasta donde llegaron uniformados y socorristas, pero los pequeños ya estaban sin respuesta alguna, por lo que fuerond eclarados muertos en el sitio.

A pesar de haber confirmado el hallazgo de los menores, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles no dio a conocer las causas de la muerte de los niños.

ABC7 mencionó que la madre de los niños, quien fue identificada solamente como una mujer de 28 años, fue detenida tras ser considerada como “persona de interés”.





La policía aseguró que el hecho ocurrió en el 600 de South Ferris Avenue, a eso de las 12:45 de la tarde.

Los Angeles Times reveló que los tres niños eran menores de tres años de edad y que se trataba de dos varoncitos y una niña

En diálogo con la prensa, el teniente Chuck Calderaro, de la oficina de homicidios del Comando de policía del Alguacil de Los Angeles (LASD) confirmó que la mamá de los niños fue detenida para ser interrogada.

Asimismo se reveló que el padre de los niños no se encontraba en casa al momento de las muertes de los tres pequeños y advirtieron que están conduciendo una investigación para determinar lo que ocurrió y la manera en que los pequeños perdieron la vida.

“En este punto es muy preliminar en la investigación”, dijo el oficial Calderaro. “Sabemos que los niños estaban en un dormitorio dentro de la casa. En cuanto a la causa de la muerte, se desconoce en este momento y está bajo investigación”.

El oficial de policía advirtió que los cuerpos de los pequeños no presentaban “signos obvios” de traumarismos, y agregó que será la Oficina del médico forense del condado quien emitirá un reporte oficial sobre la causa de las muertes.

Por otro lado, el uniformado afirmó que por ahora, aunque fueorn datos preliminares, no parecía que hubiese interferido previamente el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado.

Medios angelinos reportaron además que el niño más pequeño tenía unos seis meses de nacido.