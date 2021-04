Una conversación en un autobús cambió la vida de esta aventurera: ¿qué pasó?

La aventurera Katie Spotz le dijo a Joe Rogan que fue una conversación en un autobús que la llevó a la mayor búsqueda de su vida. Spotz es la persona más joven en remar en solitario a través del Océano Atlántico. Completó la increíble tarea en 2010 cuando tenía 23 años, comenzando en Dakar, Senegal, y remando 3,000 millas hasta Guyana.

“Estaba en un autobús y estaba hablando con alguien que estaba sentado a mi lado y estábamos hablando sobre desafíos de resistenci. Yo era una joven obstinada y sabelotodo de 19 años, así que por supuesto pensé: ‘Lo he oído todo, sé que la gente sube al Monte Everest, sé que la gente navega por todo el mundo. Sé de todas estas cosas’. Y luego mencionó que su amigo cruzó el Atlántico remando y eso me detuvo en seco. Yo pensé: ‘¿Qué? ¿La gente puede hacer eso?’. Fue mucho más allá de lo que jamás había imaginado”, le dijo Spotz a Rogan en un episodio de abril de 2021 del podcast The Joe Rogan Experience.

Dos años más tarde, después de la investigación, el entrenamiento y la preparación logística, Spotz se lanzó al agua y pasó 70 días sola en el Océano Atlántico.

“Lo bueno de la resistencia es que, en un momento dado, el cuerpo de todos duele. Entonces, lo que hace que la resistencia sea una experiencia realmente genial es ver cómo la voluntad y la determinación humanas, cómo una mente fuerte es capaz de superar esa pared mental”, dijo Spotz a Rogan. “Pensé que remar en el océano era una experiencia muy íntima.”

Según su sitio web, Spotz, una nativa de Ohio que se graduó de Warren Wilson College en Carolina del Norte en 2008, comenzó los desafíos de resistencia en 2006. Ha competido en eventos Ironman, ultramaratones y en bicicleta por los Estados Unidos. También es la única persona que nadó todo el río Allegheny de 325 millas, dice su sitio web, y la primera mujer en correr sin parar por los estados de Maine, Vermont y New Hampshire.

Spotz le dijo a Rogan que la aventura era como “vivir una experiencia de National Geographic”

Spotz le dijo a Rogan: “Después de la conversación en autobús, fui a casa y busqué en Google todo lo que pude sobre el remo en el océano. Fue en un momento en que hice mi primer ultramaratón, así que fue como una carrera de 100 km, o 62 millas, y fue nuevamente uno de esos momentos en los que pensé: ‘Nunca pensé que podría hacer eso’.

Spotz le dijo a Rogan que se entrenó durante dos años y que aproximadamente el 90% de la la preparación fueron sobre logística. También pasó un tiempo remando en el lago Erie.

“Podrías ser la persona más en forma del mundo, pero si no tienes un barco, qué importa. Así que pasé la mayor parte de mi tiempo clasificando toda la logística, el patrocinio, obteniendo el equipamiento y entrenando con ello”, dijo Spotz. “Mis prioridades de entrenamiento para el remo y el océano fueron la prevención de lesiones.”

Spotz dijo: “Mi bote era un bote de remos de 19 pies, pesaba como 400 libras, pero una vez que estaba completamente cargado, pesaba 1,000 libras. Tenía un asiento deslizante. Eso significaba que mis piernas y mi espalda eran la principal fuente de energía. La fuerza venía de las partes más poderosas de mi cuerpo, no de mis brazos. Algunas personas asumen que eso vienen de la parte superior de su cuerpo, como los brazos, pero en realidad son más las piernas y la espalda”.

Spotz tenía un rastreador para que la gente pudiera buscar online y ver dónde estaba. “Fue bastante asombroso. Por supuesto, las estrellas eran increíbles, estrellas fugaces e impresionantes. Creo que la parte más impresionante fue mirar en el agua, porque había este tipo de plancton brillante, por lo que era como una fosforescencia. (…) Estaba tan ocupada planeando el viaje y la logística que no sabía qué vida salvaje vería, así que definitivamente fue una agradable sorpresa.”

Añadió: “De alguna manera me sentí como si estuviera viviendo esta experiencia de National Geographic. Hice venir delfines directamente a mi bote.”

Spotz usa sus aventuras para recaudar dinero y concienciar sobre causas justas, incluida la escasez de agua

Spotz le dijo a Rogan en el episodio # 1635 de JRE que la escasez de agua es una causa por la que quiere luchar para crear conciencia. “Yo vivía en Australia y estaban experimentando una sequía muy significativa”, dijo Spotz. “Pensaba: ‘Wow, el agua no es algo que deba darse por sentado y no es un recurso ilimitado'”.

Dijo que estudió ciencias ambientales y su profesor mencionó que las guerras del futuro se librarían por el agua, y que en algunos países eso ya estaba sucediendo. “No podía dejar de pensar en eso”, le dijo Spotz a Rogan.