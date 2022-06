Hallan muerta a exprincesa de Qatar que acusó al esposo de incesto: Kasia Gallanio

Kasia Gallanio, exprincesa de Qatar, fue hallada muerta el pasado sábado en su casa de Marbella, España, según los informes que se conocieron en las últimas horas.

El diario francés Le Parisien informó que el cuerpo de Gallanio no presentaba signos de violencia física, y las investigaciones indican que podría haber muerto por una sobredosis de drogas.

Conocida como la tercera esposa de Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, a Gallanio supuestamente se le negó la custodia de sus tres hijas debido a su batalla contra el alcoholismo y la depresión.

Hallan muerta a Kasia Galliano, exprincesa de Catar, en su casa de Marbella, Málaga Llevaba casi 10 años en una batalla legal contra su exmarido por la custodia de sus hijas https://t.co/T94DmAGgXJ — RTVE (@rtve) June 1, 2022

La nativa de Los Ángeles y de ascendencia polaca vivía en España, mientras sus hijos vivían con su padre en una lujosa propiedad en París, Francia.

Después de no poder localizar a su madre durante cuatro días, una de las hijas de Gallanio contactó a la policía. Cuando una unidad de la policía llegó al lugar, se topó con el cadáver de Gallanio en la cama, reporta La Vanguardia.

A pesar de no verlas todos los días, Gallanio solía compartir cuánto amaba a sus hijas en las redes sociales. “Mis queridas. Nunca olviden que las quiero mucho. La vida está llena de momentos difíciles y buenos momentos. Si en ciertos momentos te sientes abrumada… no olvides quién eres… endereza tu corona y sé valiente… Aprende de todo lo que puedas y sé la mujer increíble, inspiradora, poderosa y compasiva, yo sé que pueden. Las ama mami”, escribió Gallanio en una publicación de Instagram.

Gallanio había sido hospitalizada días atrás por un ataque de nervios, producido a partir de un revés judicial

El citado diario francés indicó que el pasado 19 de mayo el tribunal judicial de París desestimó las demandas de Gallanio, y que en noviembre la mujer pasó varios meses hospitalizada por una crisis nerviosa.

“Mi clienta se vio devastada por esta decisión. Creo que, sobre todo, ha muerto de pena”, dijo Sabrina Boesch, abogada de Gallanio, a Le Parisien.

De acuerdo al mismo medio francés, la menor de las hijas de la ex pareja, de 15 años, vive en un palacio con su padre “aislada del mundo y en situación de abandono escolar”, mientras que a las otras dos hijas, unas gemelas de 17 años, no les dirige la palabra y solo les cubre los gastos de “hoteles modestos o alojamientos de corta duración”.

Kasia Gallanio era conocida por su matrimonio con el príncipe de Qatar, Abdelaziz bin Khalifa Al Thani, de 73 años

Gallanio saltó a la fama por su matrimonio con el príncipe de Qatar, Abdelaziz bin Khalifa Al Thani, 27 años mayor que ella.

Kasia Gallanio llevaba desde 2012 protagonizando una controvertida y larga batalla judicial contra Al-Thani por la custodia de sus tres hijas menores de edad. El caso es de una enorme complejidad, pues se une varios factores dramáticos. Recientemente, una de las hijas del exmatrimonio denunciaba a su padre de haberla sometido a agresiones sexuales entre los 9 y 15 años y la Fiscalía de París ha abierto una investigación por supuesta “agresión sexual agravada”.

Según informa la revista Lecturas, Gallanio protagonizaba desde 2012 una larga batalla judicial contra Al-Thani por la custodia de sus tres hijas menores de edad.

El caso, de una enorme complejidad, ha tenido episodios dramáticos. Sin ir más lejos, una de las hijas del exmatrimonio denunciaba a su padre de haberla sometido a agresiones sexuales entre los 9 y 15 años, y la Fiscalía de París ha abierto una investigación por supuesta “agresión sexual agravada”.

“Ella era muy buena. muy cariñosa, alegre y amable. Ante todo de buen corazón. Después del juicio ella se vino abajo. Duró pocos días, una semana. Me mandó mensajes para que viniese a casa, y dejó de hacerlo”, contó Teodora, empleada doméstica de Gallanio, en diálogo con el programa ‘La Hora de la 1’ (RTVE).

Asimismo, la señora aseguró que la exprincesa siempre estaba atenta a contestar los mensajes, y le sorprendió que el día de su muerte no lo hiciera. “Fue raro, ella siempre estaba atenta. Cuando no me contestó pensé que estaba dormida. Es muy triste”, lamentó.

