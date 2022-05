Extraterrestres malvados en nuestra galaxia: Inquietante estudio realizado en España

Un estudiante universitario llevó a cabo una investigación cuya conclusión es que podrían existir al menos cuatro civilizaciones extraterrestres “malvadas” en nuestra galaxia. Se trata de Alberto Caballero, estudiante de doctorado en resolución de conflictos en la Universidad de Vigo en España.

Un particular estudio estima que podrían existir cuatro “civilizaciones extraterrestres malvadas” en nuestra galaxia https://t.co/WFk04RgHCQ — infobae (@infobae) May 27, 2022

Para Caballero existen indicios de la prevalencia de “revalencia de civilizaciones extraterrestres maliciosas”. El estudio tuvo repercusión mundial, sus conclusiones fueron informadas a través de varios portales de noticias de todo el mundo. Es que, pese a todavía ser un estudiante universitario, Caballero ha ganado prestigio dentro del mundo académico debido a otro estudio publicado por la International Journal of Astrobiology, de la Universidad de Cambridge, en el que analiza el origen del término “WOW”.

Para Caballero, estas cuatro civilizaciones extraterrestres malvadas podrían tener interés en la destrucción de la tierra o el sometimiento de la raza humana. El estudiante español considera que los humanos estamos capacitados para comunicarnos con los extraterrestres.

El estudio

Caballero considera que esas civilizaciones viven en lo que se denomina exoplanetas. Para estimar la presencia de civilizaciones en eso exoplanetas se basó en los estudios del científico italiano Claudio Maccone, quien llegó a decir que podría haber más de 15 mil civilizaciones en la Vía Láctea, y los comparó con las invasiones externas que se produjeron en el Planeta Tierra en los últimos cincuenta años. Es decir, invasiones de un país a otro.

Según la hipótesis las civilizaciones de extraterrestres más sabias buscan no prosperar tanto en tecnología para evitar “chocar” contra la extinción 😱https://t.co/9zmGf7B2Y1 — FayerWayer (@fayerwayer) May 26, 2022

La conclusión del investigador es que hay muy pocas probabilidades de que las razas extraterrestres malvadas consigan apropiarse del Planeta Tierra.

“La probabilidad de una invasión extraterrestre por parte de una civilización cuyo planeta enviamos mensajes es, por lo tanto, alrededor de dos órdenes de magnitud menor que la probabilidad de una colisión de un asteroide asesino de planetas”, indica Caballero.

Civilización tipo 1

Para Caballero, las civilizaciones que dominan los viajes interestelares son denominadas “Tipo 1”.

“0,22 civilizaciones de tipo 1 (capaces de viajes interestelares cercanos) y 4,42 civilizaciones si todas ellas fueran como la humanidad (todavía no somos un tipo 0)”, expresó.

Astrónomo describe cómo civilizaciones extraterrestres colonizan la galaxia sin naves espaciales https://t.co/YwRRGSSRT7 — skycr.org (@skycrorg) May 27, 2022

“No menciono las 4.42 civilizaciones en mi artículo porque 1) no sabemos si todas las civilizaciones de la galaxia son como nosotros (por debajo del Tipo 0) y 2) una civilización como la nuestra probablemente no representaría una amenaza a otra ya que no tenemos la tecnología para viajar a su planeta (alcanzaremos esa tecnología una vez que seamos Tipo-1)”, agregó.

El estudiante español observa que el riesgo de invasión disminuye con los avances tecnológicos.

“Hice el artículo basándome únicamente en la vida tal como la conocemos. No conocemos la mente de los extraterrestres. Una civilización extraterrestre puede tener un cerebro con una composición química diferente y puede que no tenga nuestra empatía o que tenga comportamientos más psicopatológicos”, dijo Caballero.

“Creo que desafortunadamente todavía es un tema bastante secreto, nadie parece estar dispuesto a hablar de eso”, se lamentó el estudiante.

