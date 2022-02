Karen Read: abandonó a su novio herido bajo la nieve, que finalmente falleció

Karen Read es una profesora de finanzas de la Universidad de Bentley en Massachusetts que está acusada de homicidio involuntario en la muerte de su novio, un oficial de policía de Boston llamado John O’Keefe.

El fiscal de distrito del condado de Norfolk, Michael Morrissey, escribió en un comunicado de prensa que “los detectives de homicidios de la Policía Estatal de Massachusetts adscritos a la oficina del fiscal de distrito de Norfolk, Michael W. Morrissey, arrestaron esta noche a Karen A. Read, de 41 años, de Mansfield, con una orden de arresto por homicidio involuntario de John O’Keefe, un oficial de policía de Boston que fue encontrado inconsciente frente a una residencia de Canton la madrugada del sábado (29 de enero de 2022)”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Read encontró a O’Keefe en un banco rodeado de nieve con múltiples lesiones, dicen los fiscales

Read recibió una fianza de $50,000 en una audiencia de lectura de cargos el 2 de febrero de 2022, en la que los fiscales alegaron nuevos detalles. Ella se declaró inocente.

Según CBS Boston, el fiscal dijo en la corte que Read y O’Keefe, que estaba fuera de servicio en ese momento, fueron a dos bares el sábado por la mañana temprano y luego fueron a una casa en Canton. Read dejó a O’Keefe alrededor de las 12:45 PM, “se fue, pero no vio a O’Keefe entrar a la casa”, según la versión de los fiscales.

Su abogado dijo que se preocupó alrededor de las 4:30 AM después de no tener noticias de O’Keefe cuando lo llamaba al teléfono, por lo que regresó a la casa con un amigo y está acusada de preguntar: “¿Lo golpeé? Me pregunto si está muerto”.

Según CBS, descubrieron a O’Keefe “donde lo dejaron, tirado en la nieve”. Tenía “cortes severos” en el brazo y la cabeza, sus ojos estaban “cerrados por la hinchazón y sangraba “por la nariz y la boca”. Tenía múltiples fracturas de cráneo e hipotermia, informó la estación. Read está acusada de decirle a un paramédico: “Lo golpeé. Lo golpeé. Lo golpeé”.

Su abogado le dijo a la corte que tiene un “tumor cerebral, esclerosis múltiple y colitis”.

“Estoy decepcionado por la prisa por juzgar a mi cliente. Creo que hubo mucha presión política sobre la oficina del fiscal de distrito para presentar cargos porque un oficial de policía fue la víctima aquí, pero les diré que este es un caso defendible. Les diré que mi cliente no tiene intención criminal. Ella amaba a este hombre. Está devastada por lo que sucedió y es inocente y eso se sabrá en el juicio”, dijo a los periodistas David Yannetti, el abogado de Read, según CBS Boston.

2. El fiscal dice que Read abandonó la escena con su novio herido

El fiscal de distrito escribió que los cargos fueron presentados después de “varios días de investigación intensiva” por parte de los detectives.

“Read, quien según las autoridades condujo hasta el área de Fairview Road con O’Keefe, posiblemente poco después de la medianoche, está acusada de homicidio involuntario al abandonar la escena después golpearlo a su novio y dejarlo herido en la calle con bajas temperaturas”, dice el comunicado.

“O’Keefe, de 46 años, fue transportado al Centro Médico Good Samaritan y fue declarado muerto varias horas después. Morrissey dijo que Read fue llevada al cuartel de Blue Hills de la Policía Estatal para su procesamiento esta noche”.

“Se puede incluir información narrativa adicional en el registro durante la lectura de cargos mañana”, dijo el fiscal de distrito Morrissey. “Esta noche nuestros pensamientos están mucho con aquellos a quienes John dejó atrás”.

En LinkedIn, Read enumera sus especialidades como “Miembro del Instituto CFA” y “Miembro de la Sociedad de Analistas de Seguridad de Boston”.

Ella es parte de la facultad en el Departamento de Finanzas de la Universidad de Bentley, cargo que ocupó durante más de 13 años.

Ha trabajado en investigación de renta variable en el sector tecnológico para Fidelity Investments durante más de 14 años.

Antes de eso, fue analista financiera para Sensata Technologies, gerente de cuentas de clientes para Brown Brothers Harriman y asistente de sala de operaciones para Hughey Center for Financial Services.

Se graduó en Bentley College Elkin B. McCallum Graduate School of Business y obtuvo una licenciatura en finanzas de Bentley University.

Es profesora adjunta. La universidad se negó a comentar nada, según CBS Boston.

4. Read fue capturada en un video siendo llevada a la corte

El video publicado por las estaciones de televisión locales capturó a Read siendo llevada a la corte.

5. El Departamento de Policía de Boston recordó a O’Keefe como una persona amable que estaba “dedicado a su familia”

El superintendente jefe de la policía de Boston, Gregory Long, emitió un comunicado sobre la muerte del oficial John O’Keefe. Se lee:

El Departamento de Policía de Boston sigue afligido por la trágica pérdida de nuestro hermano, el oficial de policía John O’Keefe. John era una persona amable, dedicada a su familia, y sus compañeros de trabajo y todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañarán mucho. Hoy, la Policía Estatal de Massachusetts y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Norfolk arrestaron a la persona responsable de la muerte de John. El Departamento de Policía de Boston extiende nuestro más sincero agradecimiento a los miembros del Departamento de Policía de Canton, el Departamento de Bomberos de Canton, la Policía Estatal de Massachusetts y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Norfolk por sus esfuerzos desde la respuesta inicial en condiciones difíciles hasta el arresto de hoy. En este momento, estamos atónitos y tristes y ofrecemos todo el apoyo que podamos a la familia de John.

El departamento señaló: “El oficial O’Keefe fue un veterano de 16 años que se desempeñó admirablemente en varios puestos durante su carrera”.