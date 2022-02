Adults Adopting Adults: cómo ver el nuevo reality en directo gratis

Se estrena un nuevo reality show en televisión, Adults Adopting Adults, el lunes 31 de enero a las 10 PM, Hora del Este, en A&E.

Si no tiene cable o no tiene A&E, aquí hay algunas formas diferentes en que puede Adults Adopting Adults online:

Puede ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 60 canales de televisión en Philo TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Puede ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 30 canales de TV más a través del paquete "Sling Orange" o "Sling Blue" de Sling TV, los cuales pueden incluirse en su prueba gratuita de tres días:

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: "Entertainment", "Choice", "Ultimate" y "Premier". Lifetime y A&E están incluidos en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Puedes ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 65 canales de TV en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Puedes ver una transmisión en vivo de Lifetime, A&E y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete especial:

¿Cuál es la temática de Adults Adopting Adults?





La nueva serie de telerrealidad Adults Adopting Adults explora “las historias únicas de adultos que siguen una ruta inusual hacia la familia estadounidense: la adopción de adultos”, según el comunicado de prensa de A&E.

Continúa:

A&E descubre las historias reales e increíbles de adultos que buscan una adopción legal en la nueva serie documental Adults Adopting Adults. La serie de 10 episodios sigue seis historias increíbles de adultos que buscan la adopción legal ya sea por un deseo sincero de una verdadera experiencia familiar o quizás por motivos más cuestionables. Las leyes relativas a la adopción de adultos varían según el estado y las razones legítimas por las que ocurre la práctica en los Estados Unidos van desde el establecimiento de derechos de herencia hasta la formalización de relaciones establecidas. Mientras que algunos de los que participan buscan crear lazos familiares sinceros, otros pueden tener motivaciones más engañosas o incluso siniestras. Adults Adopting Adults presenta algunas de estas historias asombrosas: de una mujer que quiere dejar atrás a su madre para ser adoptada por otra pareja que encontró online; a un príncipe alemán que busca un hijo adulto para que lo cuide y continúe con su título; a un hombre casado que tuvo una relación inapropiada con una joven que antes estaba tratando de adoptar y ahora busca adoptar otra hija adulta… Seis parejas diferentes con motivaciones individuales se embarcarán en un viaje para agregar un miembro adulto de la familia a sus hogares. Pero las nuevas familias vienen con nuevos problemas: antes de que finalicen su adopción, se enfrentarán al escrutinio de sus pares, los detractores que cuestionan los motivos y los miembros de la familia biológica que intentan detener la adopción.

El episodio de estreno se titula “Family or Fraud” y su descripción dice: “La pareja de Ohio, Danny y Christy, esperan la llegada de una joven austriaca embarazada de 20 años, cuyos motivos no están del todo claros: en su búsqueda de nuevos padres, Kim navega por las aguas rocosas de la adopción de adultos”.

Luego, el lunes 7 de febrero llega el segundo episodio se titula “This Is All So Weird”. Su descripción dice: “Las cosas llegan a un punto de ebullición cuando Kim finalmente confronta a su madre sobre su adopción adulta por primera vez; Danny y Christy tienen un comienzo difícil con Ileana, mientras que Felicia y Tawney comienzan su viaje de adopción adulta por tercera vez”.

Adults Adopting Adults se estrena el lunes 31 de enero a las 10 PM, Hora del Este, en A&E.