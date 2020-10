Kamala Harris: ¿Cuál es su origen étnico?

L

a senadora y candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, tiene un árbol genealógico interesante. ¿Cuál es su origen étnico? Harris es hija de un padre nacido en Jamaica y una madre nacida en India. Se ha hablado mucho de su etnia porque nunca ninguna candidata a la vicepresidencia había tenido estos orígenes.

Su padre, Donald Harris, es un importante profesor de economía que quedó bastante decepcionado con los comentarios que Kamala hizo sobre Jamaica. Escribió un extenso ensayo sobre sus orígenes jamaicanos, que puedes leer en su totalidad aquí en este sitio de noticias jamaiquino.

Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, anunció que había elegido a Harris como compañera de campaña para la vicepresidencia el 11 de agosto de 2020. Harris se enfrentó al vicepresidente Mike Pence el 7 de octubre en el primer debate vicepresidencial. Se convierte en la primera mujer negra e india nominada para un cargo nacional de un partido importante.

Biden ha elogiado a Kamala como un modelo a seguir para las niñas de todos los orígenes y dijo, según Politifact: “Esta mañana, en todo el país, niñas se despertaron, especialmente niñas negras que a menudo se sienten ignoradas y subestimadas en nuestra sociedad. Pero hoy, tal vez, solo tal vez, se están considerando a sí mismas por primera vez de un modo distinto”.

La madre de Kamala ha fallecido; se llamaba Shyamala Gopalan y nació en la India. Según Mercury News, Harris habla a menudo de las experiencias como inmigrantes de sus padres. Su madre era una “investigadora de cáncer de mama de la India que tenía una presencia poderosa a pesar de su altura de metro y medio” y murió en 2009 de cáncer de colon, informó el periódico. (Obtén más información sobre su familia aquí).

Según The New York Times, Donald Harris, el padre de Kamala, no ha explicado muchos detalles nunca sobre su relación. Hay cierta distancia entre los dos, aunque también ha expresado su orgullo por ella. Sin embargo, sus padres se divorciaron cuando Kamala era joven y la situación se volvió tensa después de la separación, informó The Times.

Su padre escribió lo siguiente en el ensayo de Jamaica Global:

“Cuando era niño y crecía en Jamaica, a menudo escuchaba a mis padres y amigos de la familia decir: ‘memba whe yu cum fram’. Hasta el día de hoy, sigo conservando la profunda conciencia social y el fuerte sentido de identidad que las bases de la filosofía de Jamaica me ofrecieron. Como padre, naturalmente busqué desarrollar la misma sensibilidad en mis dos hijas. Nacida y criada en Estados Unidos, Kamala fue la primera en recibirla.”

El padre de Kamala, Donald Harris, es ciudadano estadounidense naturalizado

Donald J. Harris, profesor, tiene una larga trayectoria en el campo académico. Donald Harris nació en Jamaica y es ciudadano estadounidense naturalizado, según su biografía de la Universidad de Stanford. Puedes encontrar una lista de sus publicaciones y artículos aquí. Una vez, escribió un artículo titulado Reflexiones de un padre jamaicano para Jamaica Global Online.

Harris ha escrito mucho sobre su herencia jamaicana. En su artículo sobre ser padre jamaicano, Donald Harris escribió: “Mis raíces provienen de mi abuela paterna, la Señorita Chrishy (apellido de soltera Christiana Brown, descendiente de Hamilton Brown, registrada como propietaria de una plantación y esclava y fundadora de Brown’s Town), y a mi abuela materna, la Señorita Iris (apellido de soltera Iris Finegan, agricultora y educadora de Aenon Town e Inverness, ascendencia desconocida). El nombre Harris proviene de mi abuelo paterno Joseph Alexander Harris, terrateniente y exportador de “productos” agrarios (principalmente pimientos o especias) que murió en 1939, un año después de mi nacimiento, y está enterrado en el patio de la magnífica Iglesia anglicana que Hamilton Brown construyó en Brown’s Town (y donde, cuando era niño, aprendí el catecismo, fui bautizado y confirmado, y serví como acólito)”.

Indicó: “Ya adultas, Kamala se está abriendo camino en Estados Unidos y Meena está haciendo lo mismo a su manera (al igual que su madre Maya)”.