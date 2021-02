Kamala Harris presenta su autobiografía en español: ¿Cuándo sale a la venta?

“Nuestra verdad” es el nombre de la autobiografía en español de Kamala Harris que tiene previsto salir al mercado el próximo 31 de marzo de 2021 bajo el editorial Grupo Planeta. El nuevo libro de la actual vicepresidenta de los Estados Unidos será narrado en primera persona.

“En estas memorias, Kamala recorre una trayectoria personal que desde sus orígenes está impregnada de la lucha constante por la justicia social y la defensa de los más vulnerables; la de los niños víctima de abusos en su etapa como fiscal, la del matrimonio gay durante su cargo como Fiscal general de California, o la de las familias desahuciadas durante la crisis hipotecaria”, puntualizó Grupo Planeta en la sinopsis oficial de la nueva publicación de Harris.

El libro autobiográfico de Kamala Harris está respaldado por Grupo Planeta bajo el sello Ediciones Península y tiene previsto llegar a 17 países de manera simultánea, incluyendo los Estados Unidos, según detalló Quién.

Grupo Planeta informó que “Nuestra verdad”, escrito por Kamala Harris, se centrará en la importancia de alzar la voz en contra de los prejuicios y sobre los personajes, públicos y privados, que la han inspirado a lo largo de su ininterrumpida trayectoria.

Durante su destacada carrera en la política, Harris ha escrito cuatro libros que se han posicionado con éxito en venta en los Estados Unidos: “Smart on Crime” (2009), “The Truths We Hold” (2019), “Superheroes Are Everywhere” (2019) y “The Truths We Hold: Young Reader’s Edition” (2020).

En la actualidad, Kamala Harris se desempeña como vicepresidenta de los Estados Unidos bajo el periodo presidencial de Joe Biden, quien fue juramentado a mediados del mes de enero de 2021 como el presidente número 46 en la historia del país.

Harris es la primera mujer y la primera afroamericana, que ha sido elegida vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos. La carrera política de Harris inició en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Alameda, y luego fue elegida Fiscal de Distrito de San Francisco en California.

Entre sus logros más representativos en la política, la estadounidense ha “trabajado para reformar el sistema de justicia penal estadounidense, aumentar el salario mínimo, hacer que la enseñanza superior sea gratuita para la mayoría de los estadounidenses y proteger los derechos legales de los refugiados e inmigrantes”.

Kamala Harris nació en el estado de California en el año 1964 bajo un núcleo familiar que emigró de India y Jamaica. Harris es graduada de la Universidad de California en Licenciatura en Derecho y desde entonces se ha desempeñado en cargos políticos en los Estados Unidos.

En el ámbito personal, Harris se encuentra casada con el abogado estadounidense Doug Emhoff desde el año 2014, quien hace historia en estos momentos al convertirse en el primer “segundo caballero” de los Estados Unidos. Pese a su consolidado matrimonio, la pareja no son padres de ningún hijo en común.

La historia de vida de la política estadounidense ha inspirado a miles de mujeres en los Estados Unidos, quienes se han sentido identificadas por su gran compromiso de igualdad social en el país.