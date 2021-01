El abrigo de la vicepresidenta Kamala Harris en la Inauguración: ¿Quién es el diseñador? [FOTOS]

Este miércoles 20 de enero, la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidas de América, Kamala Harris, una mujer negra y del sur de Asia tomó posesión de uno de los cargos más importantes de la nación. En este momento cuando se juramentó como vicepresidenta, miles de ojos estuvieron expectantes en el mundo para detallar desde su discurso hasta la vestimenta que lucía en el acto inaugural de posesión presidencial de Joe Biden.

Durante el acto de posesión, pudimos ver a esta política luciendo un estilo formal de un total look en color morado, un color que, en el lenguaje de la semiótica y la psicología, está altamente asociado a la nobleza, el lujo, la dignidad, o hasta con la realeza. Para muchos tiene un significado de lealtad. En este caso siendo el morado una mezcla entre el rojo y el azul, dejo ver que Kamala Harris y su gobierno, serán un gobierno de unidad en donde no habrá ni republicanos ni demócratas, habrá una nación solo de ciudadanos americanos.

Curiosamente la primera dama Jill, y algunas invitadas como la señora Hillary Clinton y Michel Obama también se vistieron en esta misma gama de colores, un detalle que vuelve a ratificar la unión que se quiere representar frente a los americanos: un gobierno unido en una nación unida. Este es el mensaje que de alguna manera se quiere dar a la nación a través de los estilos.

Pero, ¿quién es el diseñador de su vestuario utilizado por la vicepresidenta hoy?

Kamala Harris se ha destacado por usar trajes de marcas europeas como Valentino y Max Mara, pero para este gran día, acudió a un joven diseñador estadounidense, llamado Christopher John Rogers, de acuerdo a Harper’s Bazar.

De hecho, Rogers es un joven diseñador de 27 años, creador de estilos muy innovadores. Ganador del premio CFDA (favorecido por Michelle Obama), es dueño de la marca Christopher John Rogers, la cual fundó en Nueva York en 2016, y se enfoca diseñar ropa emocional y sensible que usa colores llamativos y crea siluetas voluminosas con un enfoque en la vestimenta ocasional, dirigida a un cliente con un fuerte sentido de sí mismo. Christopher John Rogers se crió en Baton Rouge, Louisiana, y estudió moda en el Savannah College of Art and Design.

“Entregamos prendas con énfasis en la mano de obra y fabricación estadounidense y un atractivo atemporal, al tiempo que alentamos a nuestros clientes a adueñarse de su espacio y de todo su entorno”.

De igual manera, Harper’s Bazaar, aseguró que el diseñador se inspiró en el atuendo de la iglesia de Luisiana. Y además, el joven asáeguró que la pieza tenia que ser uniforme en su totalidad, en cuanto a la gama de colores.

Según le dijo a NPR, “Hubo un gran énfasis en el vendaje monocromático de la cabeza a los pies”, dijo Rogers a NPR. “Entonces, si la chaqueta [era] roja, la falda era roja, la bolsa era roja, el sombrero era rojo – o verde, o violeta, o caléndula. Ese sentido del color y la ocupación del espacio con matices realmente me inspiraron”.

Asimismo, se pudo apreciar dentro de los accesorios utilizados por la vicepresidenta, un collar de perlas, estas como un símbolo y expresión de la fuerza de la mujer. De la misma manera lo hicieron miles de mujeres estadounidenses que se organizaron para lucir en este día pendientes, collares y pulseras de perlas en apoyo a la mandataria en un día sin duda histórico para el país.

La nueva vicepresidenta de los Estados Unidos, estuvo en todo momento acompañada por su esposo Doug, con quien contrajo matrimonio en el año 2014, y con quien conforma una familia mixta que incluye a sus hijos, Ella y Cole.

De esta manera, Kamala Harris dejó ver en el acto de inauguración del presidente Joe Biden, que la moda es su mejor aliada para llevar un mensaje de cambio, de empoderamiento femenino, y que esta puede ser un canal que permita dar mensajes poderosos en el mundo de la política.

