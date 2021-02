Canelo Álvarez ayuda a David Antolín para lograr su transplante de pulmón (+VIDEO)

Canelo Álvarez una vez muestra más muestra su gran calidad humana tras aparecer en un vídeo en redes sociales en compañía de un niño llamado David Antolín, quien necesita someterse a un transplante de pulmón con urgencia.

En su publicación, Álvarez instó a sus seguidores a colaborar con Antolín para lograr la suma de dinero que debe recaudar para recibir la atención médica necesaria en los Estados Unidos. Asimismo, el boxeador aseguró que brindó su aporte económico al pequeño.

“Ya todos conocen la historia de David, agradecerle a todos los que han apoyado y han donado para poder operar a David. Aquí estamos con él, yo voy a poner mi granito de arena también para poder apoyar a David y que se cumpla su milagro, esa es la campaña que tenía David con todo esto”, mencionó la estrella en el primer fragmento de su publicación.

Canelo continuó mencionando que no es fanático de hacer público los aportes que realiza a causas sociales, pero que se sintió motivado en esta ocasión por una causa mayor: “No soy muy fan de hacer vídeos cuando apoyo a la gente porque cuando lo haces de corazón no hay necesidad de hacer este tipo de vídeos, pero sí quería aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a toda la gente de decirles que todos podemos poner nuestro granito de arena, esto no se trata de si tienes dinero o no”.

“Con muy poco puedes hacer mucho, lo que pasa es que todo el mundo espera que alguien más lo haga por ellos cuando tú puedes hacerlo. Todos sabemos las reproducciones que tiene el vídeo que subió David. Si todas las personas que hayan visto ese vídeo hubiesen puesto cincuenta centavos, ya le hubieran cumplido el milagro a David”, concluyó el deportista al referirse a marcar la diferencia en causas sociales.

Álvarez le reiteró a sus miles de seguidores en la plataforma de Instagram que se sumen a la iniciativa de David Antolín para poder lograr su intervención quirúrgica: “El objetivo de este vídeo es para decirte a ti que lo estás viendo que tú también puedes apoyar, también puedes hacer milagros. No esperemos que alguien más lo haga por nosotros”.

El mexicano de 30 años confesó que el niño le prometió que estará bien tras recibir su transplante de pulmón en Arizona próximamente: “David pronto se va a ir a Arizona y le van a hacer su transplante. Él va a estar bien, ya me prometió que va a estar bien y que le va a poner todas sus ganas. Pero también nosotros debemos poner de nuestra parte para David y muchos niños más”.

“Las cosas se hacen de corazón, no esperemos a que alguien más lo haga por nosotros. Si queremos cambiar el mundo, primero debemos cambiar nosotros y nuestra mentalidad”, reflexionó Álvarez al hacer énfasis en la importancia que tiene colaborar en causas sociales, indiferentemente de la posición económica que se pueda tener.

“Apoyemos, toquemos nuestro corazón y apoyemos a todos los niños. Hoy es David, gracias a Dios me llegó el vídeo y aquí lo estamos apoyando, y va a salir adelante. Todos vamos a poner de nuestra parte, nosotros ponemos de nuestra parte y él pone de su parte”, aseguró Canelo.

Por otra parte, Canelo Álvarez agradeció a cada una de las personas que han donado a la iniciativa de David Antolín y pidió a los que no han donado que sigan apoyando al niño de origen mexicano para que pueda recaudar lo necesario, tanto para su operación como para el proceso de recuperación.

David Antolín: ¿Cuál es su diagnóstico?

Mediante su cuenta oficial en Instagram, David Antolín describe que fue diagnosticado con fibrosis quística, por lo que debe ser sometido a un transplante de pulmón a la brevedad posible.

Antolín asegura en su sitio web oficial que la fibrosis quística es “un defecto (mutación) en un gen, el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR), cambia una proteína que regula el movimiento de la sal que entra a las células y sale de ellas. El resultado es una mucosidad espesa y pegajosa en los sistemas respiratorio, digestivo y reproductor, así como un aumento de la sal en el sudor”.

En su sitio web, David Antolín puntualizó que la meta establecida para poder recibir su transplante de pulmón en los Estados Unidos es de 450 mil dólares, una sorprendente suma de dinero que espera recaudar con los diversos aportes de las personas que conocen su historia de vida a través de redes sociales.

En la actualidad, el niño se encuentra recluido en un centro de salud de México con todas las atenciones necesarias hasta poder recaudar el dinero para trasladarse a los Estados Unidos y ser atendido por un personal médico que se encargará de su transplante de pulmón.

Antolín compartió un vídeo en la plataforma de Instagram en donde da a conocer su diagnóstico de salud e insta a todas las personas a que colaboren con él si se encuentra dentro de sus posibilidades para que pueda recaudar la suma de dinero necesaria para recibir su transplante de pulmón. Hasta ahora, el vídeo ha acumulado más de 500 mil visualizaciones.

Canelo Álvarez siempre se solidariza con causas sociales

Canelo Álvarez es una de las personalidades mexicanas que en todo momento ha sentido el compromiso de colaborar con un sinfín de causas sociales, en especial cuando están relacionadas con la salud de niños.

En el mes de octubre de 2020, Álvarez donó más de 13 mil dólares a la Fundación de Nariz Roja para la compra de alrededor de 38 mil dosis de medicamentos para niños con cáncer. En ese entonces, la fundación sin fines de lucro estaba recaudando dinero para la compra de las medicinas tras un robo masivo en una centro de salud en México.

En el mes de mayo de 2020, Canelo realizó una donación de 950 kits de protección para trabajadores de la salud en el Hospital Civil de Guadalajara, esto debido a la crisis de salud pública que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19.

