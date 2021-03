Revelado el jurado del juicio al policía que mató a George Floyd

El proceso está en marcha en Minneapolis para decidir los miembros del jurado que decidirán la pena del ex oficial de policía Derek Chauvin, quien está acusado de asesinato por la muerte de George Floyd en mayo de 2020.

El video viral de esa muerte provocó disturbios en todo Estados Unidos y provocó llamadas para retirar fondos o abolir los departamentos de policía. Sin embargo, en última instancia, es el jurado el que determinará si las acciones de Chauvin constituyeron un delito penal según los estatutos de Minnesota.

Doce miembros del jurado estarán sentados para escuchar el caso. Algunos analistas han pedido que se incluya a jurados negros en el jurado. Los posibles miembros del jurado están siendo interrogados para determinar si tienen prejuicios sobre el caso que no pueden dejarlas de lado para darle a Chauvin la presunción de inocencia otorgada a todos los acusados ​​en los tribunales estadounidenses.

Aquí hay un resumen de los miembros del jurado elegidos hasta ahora, incluido lo que se sabe sobre sus antecedentes y sus datos demográficos, incluido el género y la raza. Los nombres de los miembros del jurado están sellados y no se divulgarán para su propia protección.

A 12 de marzo, los miembros del jurado elegidos son un hombre negro de unos 30 años, un hombre hispano de 20 años, una mujer blanca de 50 años, tres hombres blancos (dos de 30 y uno de 20) y una mujer multirracial en sus 20, según el Minneapolis Star-Tribune. Chauvin es blanco y Floyd era negro.

Según CNN, los miembros del jurado son del condado de Hennepin, que es 74% blanco y 14% negro. Además de los 12 miembros del jurado, se seleccionarán dos suplentes.

Chauvin Jurado 1: El químico

El primer miembro del jurado es un químico hombre blanco.

“Trabajo en ciencias, me considero una persona bastante lógica. Trabajo como químico y eso me apasiona. Supongo que me mantengo activo y me gusta pasar tiempo al aire libre”, dijo, según el video de la selección del jurado.

Dijo: “Confío en los hechos, la lógica y lo que tengo delante”. Dijo que no ha visto el video del caso. Dijo que “todas mis experiencias con ellos han sido positivas”, refiriéndose a la policía de Minneapolis. “Soy un defensor de la policía orientada a la comunidad”.

Dijo: “No me encanta la organización Black Lives Matter. Apoyo el mensaje de que todas las vidas deben importar por igual”.

Chauvin Jurado 2: La sobrina de un oficial de policía

Este miembro del jurado es una “persona femenina de color”, según NBC News, que agregó que está “ansiosa por servir” como miembro del jurado y es familiar de un oficial de policía.

“Ese video simplemente te entristece”, dijo. “Nadie quiere ver morir a alguien, sea culpa suya o no”. Pero dijo que podía dejar de lado su opinión negativa inicial sobre Chauvin para juzgar el caso de manera justa. Según USA Today, dijo que Black Lives Matter y Blue Lives Matter se han “convertido en un plan de propaganda de las empresas” para vender productos.

KTSP-TV informó que este miembro del jurado es de raza mixta y que su tío es un oficial de policía en Brainerd, Minnesota.

Chauvin Jurado 3: El auditor

Según NBC News, este jurado es “un hombre blanco que trabaja como auditor”. Tiene 30 años.

Según USA Today, este hombre “es amigo de un oficial de policía” y quería ser miembro del jurado en una causa anterior porque “creo que es una parte importante de nuestra sociedad”.

KTSP informó que el miembro del jurado se describió a sí mismo como una “persona honesta y directa”. Tiene una opinión favorable de Black Lives Matter, pero no de Blue Lives Matter.

Chauvin Jurado 4: El trabajador de marketing

Este miembro del jurado fue descrito por KARE 11 como “un hombre joven que dijo que tiene una visión muy favorable de Black Lives Matter, pero también dijo que sería más probable que crea la palabra de un agente de la ley que un espectador casual”. Según el Star-Tribune (de Minnesota), dijo que un oficial de policía “está más capacitado para evaluar la situación” donde un civil sin el entrenamiento de un oficial de policía podría estar “basado en las emociones”.

Según el Star-Tribune, este hombre es “blanco y trabaja en marketing”, tuvo una reacción negativa al video, pero dijo que sentía que Floyd se mostró “algo rebelde”.

Chauvin Jurado 5: El trabajador de IT

Según KARE 11, es “un hombre negro de entre 30 y 40 años y que trabaja en informática”. Dijo en su cuestionario “que apoya Black Lives Matter, cree que las vidas negras están marginadas y que le gustaría ser miembro del jurado en el caso”. Dijo que “se opone firmemente” a retirar los fondos a la policía. Ha vivido en los Estados Unidos durante 14 años, informó la estación.

El Star-Tribune dijo que el hombre emigró a los EEUU para ir a la escuela y dijo sobre su papel como miembro del jurado: “Seguiré la ley”.

Chauvin Jurado 6: El “conductor de ruta”

Este jurado le dijo al tribunal que tiene una opinión “muy negativa” de Chauvin, según WXII12. El hombre dijo que podía dejar de lado esa opinión y juzgar el caso de manera justa.

El jurado se describió a sí mismo como “un aficionado al fútbol extrovertido y familiar” que ve programas de crímenes reales y cree que el juicio es “algo emocionante”, informó la estación de televisión, y agregó que el hombre escribió en un cuestionario que vio el video y captó a Floyd “gritando desesperadamente que no podía respirar”.

Según KARE11, es “posiblemente hispano” y es un “conductor de ruta” que ha trabajado como gerente.

Chauvin Jurado 7: la ejecutiva de alto nivel del sector de la salud

“Es una madre blanca de 40 o 50 años, que aboga por la atención médica en el sector sin fines de lucro y le gusta el aire libre. Ella es la séptima miembro del jurado seleccionada”, escribió la reportera de WCCO-TV Jennifer Mayerle en Twitter.

El Star-Tribune escribió sobre este miembro del jurado que ella es “una ejecutiva de alto nivel en el sector sin fines de lucro enfocada en la atención médica. Ella también dijo, informó el periódico, “un hombre murió, y no estoy segura de que ese no sea el procedimiento. No todos los policías son malos, pero los policías que se comportan mal deben irse”. Añadió: “Este incidente cambia la vida de todos y no es fácil para nadie”.