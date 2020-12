Júpiter y Saturno se alinean: ¿Cómo puedes ver la estrella de Navidad o Belén esta noche?

En un año sin precedentes en la vida de la mayoría de las personas hoy día, un año que ha estado marcado por la lucha y un futuro incierto a medida que las personas de todo el mundo navegan por la incertidumbre de la pandemia de coronavirus, el solsticio de invierno del 21 de diciembre de 2020 coincidirá con otro evento raro. Pero afortunadamente, este raro evento mundial es uno bueno.

La “Gran Conjunción”, también conocida como “La Estrella de Navidad” o “La Estrella de Belén”, será visible para casi todos en el mundo según la NASA. La Gran Conjunción significa que Saturno y Júpiter se alinearán tan estrechamente que la NASA dice que los planetas parecerán estar separados solo una décima parte de un grado en el cielo nocturno a simple vista, aunque en realidad los planetas están a cientos de millones de millas de distancia.

Según la NASA, este es un espectáculo único.

“Han pasado casi 400 años desde que los planetas pasaron tan cerca unos de otros en el cielo, y casi 800 años desde que la alineación de Saturno y Júpiter ocurrió en la noche, como ocurrirá en 2020, permitiendo que casi todos en el mundo sean testigos de esta ‘gran conjunción’”, según la agencia.

La primera vez que se vio y registró este fenómeno fue en 1623, informó la NASA, gracias a los descubrimientos de Galileo Galilei. Ese año, “los dos planetas gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno, viajaron juntos por el cielo. Júpiter alcanzó y pasó a Saturno, en un evento astronómico conocido como ‘Gran Conjunción’”, escribió la NASA.

Los planetas parecen cruzarse regularmente entre sí en el sistema solar, pero no tan cerca y no durante un tiempo en el que la gente realmente puede verlo. Las posiciones de Júpiter y Saturno se alinean en el cielo aproximadamente una vez cada 20 años. La próxima vez que la NASA diga que los dos planetas parecerán estar tan cerca es en 2080.

Según Henry Throop, astrónomo de la División de Ciencias Planetarias en la Sede de la NASA en Washington, “Puedes imaginar el sistema solar como una pista de carreras, con cada uno de los planetas como corredor en su propio carril y la Tierra hacia el centro del estadio. Desde nuestro punto de vista, podremos ver a Júpiter en el carril interior, acercándose a Saturno durante todo el mes y finalmente adelantándolo el 21 de diciembre”.

Skywatchers, you're in for a once-in-a-lifetime treat! Jupiter & Saturn are doing a planetary dance that will result in the Great Conjunction on Dec 21, just after sunset. Find out:

🤩 When and where to look up

📷 How to photograph the conjunction

Visit: https://t.co/SdQSLex2Ex pic.twitter.com/DkaB5XyO9B

— NASA (@NASA) December 20, 2020