¿Jóvenes no deberían ponerse vacuna COVID?: Dr. Fauci responde

Las autoridades de salud de Estados Unidos siguen alentando a aquellas personas que no se han vacunado todavía contra el COVID-19 a que lo hagan pronto, a fin de poder ponerle freno a la pandemia que ha tenido a Estados Unidos en medio de una crisis económica y de salud durante más de un año.

Y en medio de la negativa que existe entre diferentes personas que han dicho abiertamente sentir algún tipo de desconfianza hacia las vacunas y otros mitos que no dejan de circular en redes sociales, el presentador de podcasts Joe Rogan se unió a las voces de quienes consideran que los jóvenes no deberían ponerse la vacuna del COVID.

Y aprovechando que ese particular comenzó a hacer titulares en diferentes medios de comunicación, y que puso sobre la mesa una preocupación real, el Dr. Anthony Fauci, experto en asuntos epidemiológicos de la Casa Blanca, habló con el programa Today de NBC News y allí no solo calificó de incorrecto el mensaje que quiso enviar Rogan en el sentido de que los jóvenes sanos no necesitan inmunizarse, sino que consideró irresponsable no vacunarse.

“Bueno, eso es incorrecto, y la razón es porque estás hablando de ti en una aspiradora”, dijo Fauci en diálogo con Savannah Guthrie.

El experto de la Administración Biden aseguró que las personas jóvenes también corren el riesgo de infectarse de COVID, y aunque muchos no presenten síntomas, igualmente van a estar transmitiendo el virus, evitando que se pueda controlar la pandemia, la meta que se ha propuesto el Gobierno con el plan de vacunación.

“Puedes infectarte y vas a infectarte si te pones en riesgo. E incluso si no tienes ningún síntoma, estás propagando el brote, porque es probable que, incluso si no tienes síntomas, puedas inadvertidamente e inocentemente infectar a otra persona que podría infectar a alguien que realmente podría tener un problema con un resultado severo”, le dijo Fauci a los jóvenes que piensan que no es necesario vacunarse.

Fauci también habló con CNN sobre el tema, y allí advirtió, que sin tener interes alguno en caer en una tiradera con Rogan, mensajes como el que el comunicador envía, “hace más difícil alcanzar la meta común para suprimir el virus y regresar a la normalidad”.

El Dr. Fauci aseguró que es verdad que las personas jóvenes y sanas tienen menos probabilidad de desarrollar la enfermedad de COVID de manera severa, pero insistió en que esa parte de la población también debe pensar de manera colectiva y asumir que aunque su riesgo de gravedad sea menor, de infectarse son igualmente contagiosos.

“Las personas que toman esa decisión (de no vacunarse) se ponen en una aspiradora y no están pensando en la sociedad. Tienen que pensar más allá de ellos mismos (…) tienen que poner responsabilidad social en sus decisiones”, concluyó Fauci.